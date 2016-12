BORSE EUROPA - Indici peggiorano su dati fiducia consumatori Usa

indici chiusura

alle 16,15 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.424,57 -0,52 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 855,66 -0,46 831,97

DJ Stoxx banche 179,74 -0,29 149,51

DJ Stoxx oil&gas 286,89 -0,11 264,50

DJ Stoxx tech 171,43 -0,29 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 30 giugno (Reuters) - Le borse europee sono leggermente negative negli scambi del pomeriggio, sulla scia di Wall Street, positiva in avvio, che ha tagliato i guadagni dopo i dati sulla fiducia del consumatori Usa a giugno, peggiori delle attese.

Pesa sui listini europei l'andamento del settore alimentare e della grande distribuzione con Carrefour (CARR.PA: Quotazione), che ha azzerato i guadagni, mentre salgono i titoli farmaceutici guidati dal rimbalzo di Sanofi-Aventis SAYS.PA dopo le forti vendite della scorsa settimana.

"I mercati rimarranno ingessati nel range che abbiamo visto nelle ultime settimane, caratterizzate da grande volatilità e bassi volumi, mentre gli investitori sono in attesa di maggiore visibilità", osserva Victor Peiro Perez, capo strategist di Caja Madrid.

"Questo potrebbe continuare almeno fino a quando non abbiamo i risultati del secondo trimestre e gli outlook delle società quotate", aggiunge.

L'indice europeo al termine della seduta potrebbe segnare il rialzo record del 17% in un trimestre - la migliore performance dal 1999. Il FTSEurofirst 300 però è ancora in calo del 47% rispetto ai livelli segnati di metà anno nel 2007.

Anche se il rally ha perso spinta nelle ultime settimane gli investitori continuano a versare capitali sui mercati.

Un'indagine Reuters pubblicata oggi ha mostrato che i gestori di fondi dell'Europa continentale hanno investito cash in azionario a livello massimo da agosto scorso.

L'indagine elaborata da 14 società di investimento ha mostrato che le partecipazioni in equity sono salite al 47,1% del portafoglio questo mese contro il 45,9% di maggio.

Intorno alle 16,15 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,6% circa. Sulle singole piazze, il Ftse 100 .FTSE cede lo 0,51%, mentre il Dax GDAXI lo 0,6% e il Cac-40 .FCHI lo 0,96%.

Tra i titoli in evidenza:

* CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione), il secondo retailer al mondo, cede oltre il 2% sul disappunto per il fatto che la società fino ad ora non ha ancora annunciato un serio programma di taglio dei costi, dice un analista a Parigi. Altri gruppi legati alla grande distribuzione come TESCO (TSCO.L: Quotazione), HEINEKEN (HEIN.AS: Quotazione) e UNILEVER (UNc.AS: Quotazione) cedono tutte tra l'1,7 e l'1,9%.

* I farmaceutici guadagnano terreno con SANOFI-AVENTIS SAYS.PA che avanza dell'1,46%, tagliando parte delle recenti perdite, e GLAXOKLINESNMITH (GSK.L: Quotazione) che sale dell'1,18%.

* Bene anche i petroliferi sulla scia dei rialzi del greggio CLc1 che oggi ha superato i 72 dollari ala barile per poi ripiegare leggermente. TULLOW OIL <TLW.L, BP (BP.L: Quotazione) e TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) guadagnano tutte tra lo 0,5% e l'1,35%.

* In paticolare Q-CELLS QCEG.DE balza di oltre il 4,3% sulle indiscrezioni di un interesse da parte di SIEMENS (SIEGn.DE: Quotazione), non confermato dalla società.

* Sul fronte dei rialzi anche i bancari , che avanzano dello 0,30% sostenute da BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) e UBS UBSN.VX che avanzano intorno al 2%.

* Nel settore la francese CREDIT AGRICOLE CARG.PA cede oltre il 2,7%, titolo pecggiore della borsa di Parigi. Ubs ha riconfermato il giudizio "sell" sulla banca che ha abbassato del 35% le proprie stime relative al fatturato 2009 che tiene conto del ramo greco Emporiki e degli aggiustamenti dellla partecipazione in INTESA (ISP.MI: Quotazione).

* Sotto pressione YELL YELL.L, che cede oltre il 10% dopo che l'editore di pagine gialle britanniche ha annunciato un nuovo processo di ristrutturazione dei quasi 6,6 miliardi di dollari di debito, solo otto mesi dopo la rinegoziazione dei suoi covenant. Il piano include il riscadenzamento e la rinegoziazione dei termini delle proprie linee di credito.

* La britannica YOUGOV (YOU.L: Quotazione) cede oltre il 4,6% dopo che Charles Stanley securities ha valutato la società con il giudizio "reduce" nell'amito di uno studio sulle società di ricerca di mercato.

* Debole EADS EAD.PA dopo che un Airbus A310 della Yemenia Airways si è schiantato al largo delle isole Comore nell'Oceano Indiano.