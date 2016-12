BORSE EUROPA - Indici negativi con WS, tengono i farmaceutici

indici chiusura

alle 16,05 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.791,92 -1,16 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 990,73 -0,68 831,97

DJ Stoxx banche 226,38 -0,58 149,51

DJ Stoxx oil&gas 314,72 -1,42 264,50

DJ Stoxx tech 178,59 -0,87 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 30 ottobre (Reuters) - Le borse europee vengono interessate dalle vendite nel pomeriggio, depresse dall'andamento negativo di Wall Street.

Tra i più colpiti i titoli legati alle materie prime, come il petrolio e i metalli, a causa del calo dei prezzi.

Flessioni superiori al punto percentuale per i petroliferi come BG Group BG.L, BP (BP.L: Quotazione), Royal Dutch Shell (RDSa.L: Quotazione) e Total (TOTF.PA: Quotazione).

Intorno alle 16 l'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,7%, il Dj Stoxx .STOXX dello 0,6%.

Sui singoli mercati il Ftse 100 .FTSE perde lo 0,46%, il Cac-40 .FCHI l'1,2% e il Dax tedesco .GDAXI l'1,08%.

Tra i titoli in evidenza:

* Si arrendono alla lettera anche i bancari ma resiste LLOYDS BANKING GROUP (LLOY.L: Quotazione). L'istituto britannico trae beneficio dal progetto di aumento di capitale in alternativa allo schema sostenuto dal governo di garanzia delle sofferenze. Credit Suisse ed Exane BNP Paribas hanno migliorato i giudizi.

* Peggiora, arrivando a perdere oltre l'11%, ALCATEL ALUA.PA, dopo l'ennesima perdita trimestrale anche se ha confermato le stime per il 2009. Un analista di Bernstein riferisce di una "top line deludente su anno a cambi costanti, che riflette la debolezza ciclica del settore vista in questo trimestre".

* Per contro si mettono in luce i farmaceutici dopo che SANOFI-AVENTIS (SASY.PA: Quotazione) ha migliorato l'outlook per il 2009 grazie al positivo andamento delle vendite del vaccino contro l'influenza H1N1.