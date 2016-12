BORSE EUROPA - Indici volatili in avvio, greggio sostiene energy

indici chiusura

alle 10,10 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.436,22 -0,07 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 860,78 +0,13 831,97

DJ Stoxx banche 180,96 +0,36 149,51

DJ Stoxx oil&gas 289,11 +0,63 264,50

DJ Stoxx tech 173,15 +0,65 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 30 giugno (Reuters) - Le borse europee sbandano e poi recuperano la parità dopo una partenza positiva con bancari e industria estrattiva che riducono il rialzo, mentre restano acquistati petroliferi, tecnologici e i difensivi farmaceutici.

Intorno alle 10,10 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,1% circa. L'indice, che ha bruciato il 45% del proprio valore nel 2008, ha guadagnato oltre il 17% da aprile a giugno e si avvia a mettere a segno il maggiore rialzo trimestrale dalla fine del 1999.

Sulle singole piazze, il Ftse 100 .FTSE cede lo 0,15%, mentre il Dax GDAXI e il Cac-40 .FCHI sono piatti.

Tra i titoli in evidenza:

* Con il greggio CLc1 che sale di quasi un dollaro, gli energetici resistono alle pressioni ribassiste: BP (BP.L: Quotazione), BG Group BG.L, Petroplus PPHN.VX, Total (TOTF.PA: Quotazione) e StatoilHydro (STL.OL: Quotazione) avanzano meno di un punto percentuale.

* Nel settore, DANA PETROLEUM DNX.L balza di oltre il 3% su voci di mercato di un interesse della tedesca Rwe (RWEG.DE: Quotazione) che non ha voluto commentare.

* In denaro il gruppo retail tedesco insolvente ARCANDOR (AROG.DE: Quotazione) dopo che il governo ha acconsentito a concedere aiuti di stato alla controllata Quelle.

* Debole EADS EAD.PA dopo che un Airbus A310 della Yemenia Airways si è schiantato al largo delle isole Comore nell'Oceano Indiano.

* Non arresta la corsa SANOFI-AVENTIS (SASY.PA: Quotazione): il gruppo ieri è tornato a difendere, in occasione di una conferenza stampa, il proprio anti-diabetico Lantus, la cui assunzione è stata associata da alcuni studi all'aumento di rischi cancerogeni.

* Sotto pressione YELL YELL.L dopo che l'editore di pagine gialle ha annunciato un processo di rifinanziamento che include il riscadenzamento e e la rinegoziazione dei termini delle proprie linee di credito.

* S'impennano le quotazioni di INTEGRALIS AAGGn.DE a Francoforte dopo che una controllata di Nippon Telegraph and Telephone (9432.T: Quotazione), il maggiore gruppo telefonico giapponese, ha annunciato che rileverà il fornitore di servizi per la sicurezza IT tedesco per circa 75 milioni di euro in contanti.

* Da segnalare, infine, anche il debutto del broker online FLATEX FLAG.DE FLAG.F, prima Ipo in Germania nel 2009. Il titolo ha aperto a 4,4 euro rispetto ad un prezzo di collocamento di 3,9 euro.