BORSE EUROPA - Indice europeo sale oltre 2 punti, Dax a max 2009

indici chiusura

alle 15,55 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.635,66 +1,38 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 929,43 +2,02 831,97

DJ Stoxx banche 203,61 +2,52 149,51

DJ Stoxx oil&gas 297,50 +1,07 264,50

DJ Stoxx tech 173,57 +2,13 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 30 luglio (Reuters) - Le borse europee scambiano in rialzo di oltre 2 punti percentuali, aiutate dall'avvio in positivo di Wall Street e da risultati societari europei e americani migliori delle attese. A sostenere i listini anche i dati relativi ai disoccupati Usa, leggermente peggiori delle attese nella settimana, anche se la media mobile delle 4 settimane ha toccato il minimo da fine gennaio.

Migliora anche la fiducia nella zona euro a luglio e la disoccupazione in Germania è in calo, segnali incoraggianti per le prospettive di ripresa della regione.

"I mercati sembrano orientati al rialzo sulla scia di risultati societari migliori delle attese e di un otlook economico più favorevole", commenta Manoj Ladwa, senior trader di ETX Capital a Londra.

"Molti dei miglioramenti nelle performance societarie sono dovuti però al taglio dei costi, i volumi di mercato sono ancora bassi, la fiducia è fragile e aumentano gli orsi", sottolinea.

Alle 16,10 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale di oltre 2 punti e tra le singole piazze l'inglese Ftse .FTSE avanza del 2%, il tedesco Dax .GDAXI guadagna l'1,99%, dopo aver segnato il massimo dell'anno, il francese Cac 40 .FCHI sale dell'2,26%.

Tra i titoli in evidenza: * Bene il settore tlc, con BRITISH TELECOM (BT.L: Quotazione) che balza a +11,5% dopo l'annuncio di un calo leggermente superiore alle attese dell'utile del primo trimestre e un inizio dell'anno "solido", in linea con gli obiettivi annuali di riduzione dei costi.

* La concorrente FRANCE TELECOM FTE.PA avanza del 3,7% dopo aver diffuso risultati rassicuranti anche se vede un rallentamento nella seconda parte dell'anno e un aumento dei costi per via delle decisioni dell'authority francese.

* La big TELEFONICA (TEF.MC: Quotazione) avanza dell'1,40% dopo l'annuncio che le sue attività spagnole - più di un quarto del suo fatturato - darebbero "segnali di stabilità".

* Sugli scudi anche i titoli minerari e quelli legati all'acciaio, in crescita sulla scia dei rialzi delle materie prime dopo che la banca centrale cinese ha dichiarato che nel breve non intende variare la propria politica espansiva. RIO TINTO (RIO.L: Quotazione), BHP BILLINTON (BLT.L: Quotazione), ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione) avanzano tutte tra il 4 e il 5,2%.

* Sale di quasi il 7% ALCATEL LUCENT ALUA.PA, nonostante risultati deludenti nel secondo trimestre, dopo l'annuncio di un miglioramento dei margini nella seconda metà dell'anno.

* Tra i bancari, NATIXIS (CNAT.PA: Quotazione) balza del 16% dopo che la banca ha smentito le voci di annunci relativi alle future strategie di mercato prima della pubblicazione dei risultati trimestrali, previsti per il 27 luglio prossimo.

* Nel settore automotive VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione) guadagna il 4% su una buona trimestrale e un outlook positivo per le vendite del 2010. Il Cfo del gruppo automobilistico ha anche rassicurato sui piani di fusione con PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione) (+3,73%).

* RENAULT (RENA.PA: Quotazione) cede l'1,49% nonostante abbia confermato gli obiettivi 2009 in termini di margini e abbia ritoccato in positivo le stime di vendite globali 2009. Pesano le perdite operative e nette del primo semestre.

* BASF BASF.DE scivola 4,19% dopo aver peggiorato l'outlook per il resto dell'anno alla luce dei risultati conseguiti nel secondo trimestre.

* Sul fronte dei ribassi il gruppo britannico TARSUS (TRS.L: Quotazione) cede l'8% nonostante l'annuncio di buoni risultati per il semestre. Pesa il broker KBC Peel Hunt che ha abbassato il rating sul titolo a "hold" da "buy".