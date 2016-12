Borse Europa viste aprire in calo, pesa tonfo di WS nella notte

I bookmaker finanziari di Londra prevedono per il britannico FTSE 100 .FTSE un'apertura in calo tra 12 e 18 punti, vale a dire fino allo 0,4%, per il tedesco DAX .GDAXI tra i 21 e i 33 punti, vale a dire fino allo 0,7%, e per il francese CAC .FCHI tra i 15 e i 18 punti, vale a dire fino allo 0,5%.