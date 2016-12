BORSE EUROPA - Indici positivi su risultati societari

indici chiusura

alle 10,00 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.604,92 +0,18 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 915,14 +0,49 831,97

DJ Stoxx banche 199,17 +0,29 149,51

DJ Stoxx oil&gas 294,93 +0,32 264,50

DJ Stoxx tech 171,87 +1,13 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 30 luglio (Reuters) - Le borse europee hanno aperto in positivo, secondo le attese. Contribuiscono alla buona partenza le comunicazioni sui risultati societari, generalmente positivi. I listini più tonici sono quelli automotive, bancari e telco.

Alle 9,45 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,5%, dopo aver chiuso ieri in positivo dello 0,87%. Tra le singole piazze l'inglese Ftse .FTSE avanza dello 0,4%, il tedesco Dax .GDAXI cede lo 0,2%, il francese Cac 40 .FCHI sale dello 0,3%.

"La serie delle trimestrali dà ai mercati un discreto vento di coda. Gli investitori non devono diventare incoscenti, ma siamo lontani dalla fine del mondo. I numeri soffrono per la crisi, ma spesso meno di quanto ci aspettassimo", ha osservato Roger Peeters, strategist di Close Brothers Seydler.

Tra i titoli in evidenza: * BRITISH TELECOM (BT.L: Quotazione) balza a +12% dopo aver comunicato un calo del 3% dell'utile del primo trimestre, risultato superiore alle attese, e un inizio dell'anno "solido", in linea con gli obiettivi annuali di riduzione dei costi.

* Sale del 6% ALCATEL LUCENT ALUA.PA, che prevede un miglioramento dei margini nella seconda metà dell'anno.

* VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione) guadagna il 4% sulle attese di una buona trimestrale.

* Bene EDF (EDF.PA: Quotazione), a +4% grazie all'annuncio di un Ebitda in crescita del 12,2% nel primo semestre e la conferma delle previsioni per il 2009.

* Cresce anche FRANCE TELECOM FTE.PA, a +3% grazie a un margine operativo superiore alle attese nel primo semestre e nonostante l'operatore telco francese abbia messo in guardia su un rallentamento delle attività nel resto dell'anno.

* Scivola BASF BASF.DE, in calo del 6% dopo aver peggiorato l'outlook per il resto dell'anno alla luce dei risultati conseguiti nel secondo trimestre.

* In calo RENAULT (RENA.PA: Quotazione), a -5% nonostante abbia confermato gli obiettivi 2009 in termini di margini e abbia ritoccato in positivo le stime di vendite globali 2009. Pesano le perdite operative e nette del primo semestre.

* Tra le società attese per i trimestrali, male anche Siemens, in calo del 3% dopo le dichiarazioni del'AD sul piano per tagliare 1.600 posti di lavoro nel quarto trimestre fiscale con costi di ristrutturazione dal 100 milioni di euro.