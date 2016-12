BORSE EUROPA timidamente positive, in rialzo banche, tech

indici chiusura

alle 10,10 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.826,55 +0,07 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.000,03 +0,25 831,97

DJ Stoxx banche 229,96 +0,99 149,51

DJ Stoxx oil&gas 318,60 -0,2 264,50

DJ Stoxx tech 182,45 +1,27 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 30 ottobre (Reuters) - Indici timidamente positivi in mattinata sulle principali piazze del Vecchio Continente; se i petroliferi restano indietro, complice la correzione del greggio CLc1 sotto gli 80 dollari al barile, i bancari e i tecnologici mostrano forza.

Alle 10,10 l'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 è in rialzo dello 0,3%, il Dj Stoxx .STOXX dello 0,4%.

Sui singoli mercati il Ftse 100 .FTSE avanza dello 0,35%. il Cac-40 .FCHI lo 0,1% e il Dax tedesco .GDAXI è poco mosso.

Tra i titoli in evidenza:

* Nel settore bancario brilla la viennese ERSTE GROUP BANK (ERST.VI: Quotazione) dopo che il terzo istituto dell'Europa emergente ha registrato un utile netto superiore alle previsioni nello scorso trimestre.

* Ben comprate le auto con RENAULT (RENA.PA: Quotazione) ancora in evidenza dopo aver confermato ieri l'obiettivo di una generazione di cassa positiva per l'esercizio e di un aumento della produzione del 50% nel quarto trimestre. Tonica anche la connazionale PEUGEOT (PEUP.PA: Quotazione), promossa oggi da Hsbc a "overweight" da "neutral".

* Scivolone di ALCATEL ALUA.PA fra i tech, dopo l'ennesima perdita trimestrale ma una conferma delle stime per il 2009. In luce, viceversa, AIXTRON (AIXGn.DE: Quotazione) (+7% circa) dopo gli upgrade di due broker.

* Positivo il comparto media con WPP (WPP.L: Quotazione) che avanza del 4,7% dopo che i ricavi omogenei hanno subìto una contrazione meno pronunciata del previsto, dell'8,7%.

* Fiacchi i farmaceutici con SANOFI-AVENTIS (SASY.PA: Quotazione) in leggero rialzo: il quarto gruppo mondiale ha rivisto al rialzo la stime di utile per azione del 2009 dopo aver annunciato un risultato netto superiore alle previsioni e ricavi in linea nel terzo trimestre.

* A Bruxelles sugli scudi AGFA-GEVAERT (AGFB.BR: Quotazione): il titolo del gruppo di tecnologia di imaging balza ai massimi dal 1 ottobre 2008 dopo risultati più robusti delle stime.