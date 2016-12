BORSE EUROPA - Indici calano dopo dati Pmi Chicago

indici chiusura

alle 16,00 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.856,19 -1,25 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.007,30 -1,31 831,97

DJ Stoxx banche 234,6q -1,75 149,51

DJ Stoxx oil&gas 303,08 -1,47 264,50

DJ Stoxx tech 189,02 -1,27 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 30 settembre (Reuters) - Gli indici europei scivolano nel pomeriggio, dopo che i dati relativi al Pmi di Chicago a settembre è stato pari a 46,0, decisamente inferiore al consensus di 52,0 elaborato dagli analisti. In agosto il dato era stato pari a 50,0.

A pesare sui listini europei anche Wall Street, che dopo un avvio in nero, vira in negativo dopo i dati.

Nei primi scambi pomeridiani i listini europei avevano tratto beneficio da una lettura del Pil americano a settembre in calo dello 0,7% nel secondo trimestre, da un precedente -1%. Il consensus elaborato dagli analisti vedeva il dato in flessione dell'1,2%.

Tra i settori peggiori del listino le banche e gli energetici . In denaro invece gli assicurativi .

Intorno alle 16,00 il FTSEurofirst 300 cede l'1,31%; tra le singole piazze il Ftse 100 .FTSE è in flessione dell'1,17%, il Cac 40 .FCHI dell'1,11% e il Dax .GDAXI dell'1,43%.

Tra i titoli in evidenza:

* In netto calo i bancari <.SX/P> con DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) in flessione di oltre il 4%, e BBVA (BBVA.MC: Quotazione) sotto pressione dopo che Ignacio Goirigolzarri lascerà la guida dell'istituto in favore di Angel Cano.

* In spolvero invece gli assicurativi , aiutati dai rialzi di SWISS LIFE SLHN.VX, di ING ING.AS e AXA (AXAF.PA: Quotazione) tutte oltre il 2%.

* Cedono l'1,3% gli ENERGETICI con BP (BP.L: Quotazione) , BG BG.L, ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.AS: Quotazione) e TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) a guidare i ribassi.

* Tra i singoli titoli TANFIELD (TAN.L: Quotazione) è in flessione del 12% dopo aver annunciato un calo di 11 milioni di sterline contro un utile operativo di 10,3 milioni di sterline lo scorso anno.

* Il gruppo chimico CLARIANT CLN.VX guadagna l'1,8% dopo essere entrato nella lista dei possibili obiettivi di SOLVAY (SOLB.BR: Quotazione). Il gruppo belga nei giorni scorsi ha fatto un'offerta per l'acquisto dell'unità farmaceitica di ABBOT LABS ATB.N per 6,6 miliardi di euro.

* In calo del 4,6% OPTOS OPTS.L, società specializzata in apparecchi oculistici, che ha annunciato un calo del numero di apparecchi installati su anno.

* La società che produce i taxi MANGANESE BRONZE HOLDINGS MNGS.L cede oltre il 10% dopo aver annunciato un profit warning e aver precisato che i tagli al personale sono auspicabili nell'ambito di una ristrutturazione. Il titolo risente del fatto che ieri la concorrente ECO CITY VEHICLES PLC ECV.L ha riporatato perdite in calo e outlook sorprendenti grazie alle vendite in crescita.