BORSE EUROPA -Indici negativi con banche dopo no piano Usa,Dexia

indici chiusura

alle 9,45 var% 2007 -------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.978,67 -0,98 4.395,61 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.040,16 -0,66 1.506,61 DJ Stoxx banche 255,56 -1,83 424,26 DJ Stoxx oil&gas 313,82 -0,88 442,02 DJ Stoxx tech 198,62 +0,18 304,27 ------------------------------------------------------------

FRANCOFORTE, 30 settembre (Reuters) - Avvio di seduta all'insegna del panico sulle piazze azionarie europee, dopo che il Congresso americano ha bocciato il piano del governo di Washington per dare una boccata d'ossigeno alle banche in difficoltà.

Tutti gli indici hanno aperto in territorio negativo, indeboliti dai finanziari nel giorno in cui è stata ufficializzato il salvataggio pubblico di un altro istituto europeo, la franco-belga Dexia (DEXI.BR: Quotazione) DEXI.PA.

Ma, poco prima delle 10, le borse viaggiano sopra i minimi con l'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 e il DJ Stoxx 50 .STOXX50E che perdono circa un punto percentuale. Cede lo 0,8% Londra, 1,2% Parigi e Francoforte lascia sul campo l'1,6%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra i bancari peggiori ci sono KBC (KBC.BR: Quotazione), ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) e HBOS HBOS.L. A picco anche UBS UBSN.VX, LLOYDS TSB (LLOY.L: Quotazione), UNICREDIT (CRDI.MI: Quotazione) e CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione).

* Le azioni DEXIA sono state sospese ma la concorrente FORTIS ha toccato un nuovo minimo a 4,6 euro dopo che ING ING.AS ha dichiarato che non rileverà gli asset olandesi di ABN AMRO. Fortis e ING sono poi passate in positivo.

* In denaro solitarie le banche irlandesi dopo che il governo ha detto che garantirà tutti i depositi per due anni al fine di assicurare la stabilità finanziaria.

* Sotto pressione le catene di abbigliamento HENNES&MAURITZ (HMb.ST: Quotazione) e INDITEX (ITX.MC: Quotazione) (Zara) dopo che il gruppo svedese ha annunciato risultati trimestrali deludenti.

* Nella grande distribuzione, balza in controtendenza la prima catena britannica TESCO (TSCO.L: Quotazione) che oggi ha annunciato risultati semestrali in linea con le attese e un'accelerazione delle vendite omogenee in Gran Bretagna nel secondo trimestre rispetto al primo.