BORSE EUROPA -Indici in rialzo,investitori soppesano trimestrali

indici chiusura

alle 9,25 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.306,82 +1,15 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 806,36 +0,64 831,97

DJ Stoxx banche 158,27 +1,36 149,51

DJ Stoxx oil&gas 272,04 +0,30 264,50

DJ Stoxx tech 166,98 +0,08 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 29 aprile (Reuters) - E' una giornata piena di dati quella che vede le borse europee avviare gli scambi in positivo.

Oltre ad una raffica di trimestrali gli investitori saranno chiamati a digerire i dati sul Pil americano nel primo trimestre e la decisione di politica monetaria della Federal Reserve che dovrebbe mantenere i tassi in una forchetta tra 0 e 0,25%.

Intorno alle 9,25 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,6% circa mentre, tra i singoli listini, il Dax di Francoforte .GDAXI avanza dello 0,8%, il Cac 40 parigino .FCHI dell'1% e il Ftse 100 londinese .FTSE dello 0,4%.

Tra i titoli in evidenza: * Si sono alla fine concretizzate le dimissioni del presidente di SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) Daniel Bouton, che erano nell'aria da mesi. Il titolo della banca è piatto a 6,17 euro.

* SIEMENS (SIEGn.DE: Quotazione) ha lanciato un warning sui risultati 2009 a causa della riduzione delle commesse dalle aziende, ma sale del 4%.

* Ondata di trimestrali oggi che investono quasi tutti i settori. Sopra le attese risultano SANOFY-AVENTIS (SASY.PA: Quotazione), a +3,5%, sulla scia di dati positivi nei primi tre mesi dell'anno e sulla conferma del target 2009, ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.L: Quotazione) a +1% nonostante utili in calo del 58%, BANCO SANTANDER (SAN.MC: Quotazione), a +4,12%, con una contrazione dell'utile netto del 5% nel primo trimestre, a causa degli accantonamenti per i crediti in sofferenza.

* Risultati inferiori alle attese portano invece a casa il produttore di acciaio ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione), che sale dell'+1,5% circa, con un Ebitda in calo dell'82% a 883 milioni di dollari, e FRANCE TELECOM FTE.PA (+0,43%), con un Ebitda scesa del 7% nel primo trimestre rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. Ha fortemente deluso le aspettative anche la società farmaceutica tedesca BAYER BAYG.DE. Il titolo perde oltre il 2,3%.

* Vendite in rialzo per MICHELIN (MICP.PA: Quotazione) che guadagna oltre il 7%. La società, che vede un cash flow positivo nel 2009, nei primi tre mesi dell'anno ha totalizzato vendite per 3,5 miliardi di euro.