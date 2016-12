BORSE EUROPA -Indici estendono rialzi su risultati societari

indici chiusura

alle 16,40 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.336,20 +2,44 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 816,46 +1,90 831,97

DJ Stoxx banche 162,44 +4,09 149,51

DJ Stoxx oil&gas 275,04 +1,41 264,50

DJ Stoxx tech 169,92 +1,85 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 29 aprile (Reuters) - Le borse europee proseguono positive, grazie ai risultati migliori delle attese, con Banco Santander (SAN.MC: Quotazione) che guida i rialzi.

Intorno alle 16,30 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dell'1,9% mentre, tra i singoli listini, il Dax di Francoforte .GDAXI avanza del 2,2%, il Cac 40 parigino .FCHI del 2,1% e il Ftse 100 londinese .FTSE del 2,2%.

"Abbiamo avuto un paio di buoni risultati societari che stanno sostenendo le azioni. In Germania Siemens (SIEGn.DE: Quotazione) è stata buona, così come Banco Santender. Ritorna il momentum sulle banche", osserva un broker.

Tra i titoli in evidenza: * SIEMENS (SIEGn.DE: Quotazione), dopo i risultati, ha lanciato un warning 2009 a causa della riduzione degli ordini, ma sale del 7%.

Conferma ufficiale delle dimissioni del presidente di SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) Daniel Bouton, che erano nell'aria da mesi. Il titolo della banca è piatto a 6,17 euro.

* Risultati inferiori alle attese portano invece a casa il produttore di acciaio ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione), che sale dell'+1,5% circa, con un Ebitda in calo dell'82% a 883 milioni di dollari, e FRANCE TELECOM FTE.PA (+0,43%), con un Ebitda scesa del 7% nel primo trimestre rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso. Ha fortemente deluso le aspettative anche la società farmaceutica tedesca BAYER BAYG.DE, in ribasso del 3,4% dopo che l'utile cpre è sceso del 22,4% nel primo trimestre a causa di perdite nei business della plastica.

* Vendite in rialzo per MICHELIN (MICP.PA: Quotazione) che guadagna oltre il 7%. La società, che vede un cash flow positivo nel 2009, nei primi tre mesi dell'anno ha totalizzato vendite per 3,5 miliardi di euro.

* Sugli scudi le banche, con NORDEA (NDA.ST: Quotazione), che sale del 7% dopo l'annuncio di un calo dell'utile operativo nel trimestre inferiore alle attese e ha confermato le stime di pochi cambiamenti per i profitti 2009.

* Corrono i titoli minerari. ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione) e KAZAKHMYS (KAZ.L: Quotazione) salgono fra l'1,7% e il 3,4% in attesa dei risultati domani.