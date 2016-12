BORSE EUROPA - Indici in rialzo, bene retail, giù tech e auto

indici chiusura

alle 16,00 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.377,74 +0,55 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.197,47 +0,55 1.314,42 DJ Stoxx banche 296,44 +1,07 337,67 DJ Stoxx oil&gas 379,65 +0,97 435,73 DJ stoxx tech 243,92 -0,86 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 29 agosto (Reuters) - Le piazze europee nel pomeriggio sono passate tutte in territorio positivo, nonostante Wall Street abbia aperto in calo.

Sul fronte macro la stima flash Cpi della zona euro di agosto è stata inferiore alle attese (3,8% contro il 3,9% stimato) e negli Stati Uniti il Pmi di Chicago in agosto ha toccato il suo massimo da giugno 2007 al 57,9 a fronte di un consensus di 50,0.

Meno brillanti i dati sui redditi personali Usa, scesi a luglio dello 0,7%, e sui consumi, la cui crescita rilevata a luglio è stata la più lenta da febbraio.

Sono in ribasso dello 0,86% i tecnologici che scontano la semestrale particolarmente negativa della big dei computer DELL DELL.O, con utili in calo del 17%.

In calo dello 0,66% anche il settore auto sul quale pesa il rialzo del prezzo del greggio, che intorno alle 16,30 guadagna circa 2 dollari al barile a oltre 117 dollari.

Brillante il settore retail in progresso dell'1,83% che vede premiate le semestrali delle principali catene di distribuzione.

Le banche sono passate in territorio positivo con l'indice che guadagna l'1,01%, trascinate da HBOS HBOS.L.

Alle 16,30 circa le principali piazze europee vedono l'indice inglese FTSE 100 .FTSE in rialzo dello 0,77%, il tedesco Dax .GDAXI dello 0,26% e il francese Cac 40 .FCHI dello 0,81%.

Tra i titoli in evidenza:

* HBOS HBOS.L sale di quasi il 4% sulla scia di voci riferite dagli operatori che la banca inglese stia per vendere il suo braccio australiano Bankwest. A fine luglio HBOS aveva detto che stava prendendo in considerazione l'ipotesi di vedere degli asset dopo profitti semestrali deludenti.

* La produttrice di cellulari NOKIA NOK1V.HE perde il 2,12% dopo che la sua rivale SAMSUNG ELECTRONICS (005930.KS: Quotazione) ha esplicitato i propri timori che il rallentamento dell'economia porterà a un calo della domanda per i generi di consumo nel periodo natalizio, momento chiave per le vendite.

* SOLARIA (SLRS.MC: Quotazione) perde oltre il 6%. La società spagnola specializzata nella produzione di pannelli solari ha presentato una semestrale deludente con un utile netto inferiore alle attese e senza aggiornare la propria guidance, che secondo gli analisti la società non riuscira a rispettare.

* Il distributore di frutta irlandese FYFFES (FFY.I: Quotazione) crolla del 30% circa dopo aver emesso annunciato che nel secondo semestre 2008 sarà danneggiato dall'aumento del costo di carburante e frutta e dal dollaro più debole. FYFFES ha anche rivisto i propri target, in particolare l'Ebit per l'intero esercizio a 12 milioni di euro da 15 milioni rispetto ai 17,4 milioni del 2007.

* CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione) balza di oltre il 7% dopo aver centrato tutte le sue previsioni nel primo semestre, con l'utile operativo che è salito del 5,5% aver mantenuto invariate le sue prospettive per il 2008. In progresso del 2,2% anche la catena spagnola di vendite al dettaglio INDITEX (ITX.MC: Quotazione), dopo che le vendite al dettaglio di luglio in Spagna hanno segnato un calo inferiore alle attese.

* ALLIANZ (ALVG.DE: Quotazione) potrebbe concretizzare la vendite della sua divisione Dresdner Bank a Commerzbank (CBKG.DE: Quotazione) e l'operazione potrebbe essere annunciata già nel corso del finesettimana. I due istituti finanziari sono rispettivamente in progresso dello 0,7% e in calo dello 0,93%.

* DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione) perde circa l'1%. Unicredit ha tolto la casa automobilistica dalla sua recommended list e l'ha messa "on valuation".