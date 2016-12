BORSE EUROPA - Indici in rialzo, bene banche giù minerari

indici chiusura

alle 16,00 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.904,05 +0,17 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.005,90 +0,45 831,97

DJ Stoxx banche 239,49 +1,14 149,51

DJ Stoxx oil&gas 308,16 +0,44 264,50

DJ Stoxx tech 192,74 -0,29 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 29 settembre (Reuters) - Nel pomeriggio le borse europee invertono la tendenza e tornano a crescere proseguendo il rally messo a segno la vigilia, sulla scia di Wall Street positiva in avvio.

Ad aiutare i listini anche l'indice S&P Shiller relativo ai prezzi delle case in 20 aree metropolitane degli Usa che in luglio ha segnato un rialzo nettamente superiore alle attese.

Limitate invece le reazioni relative all'annuncio di un miglioramento superiore alle attese della fiducia dei consumatori nella zona euro.

"Stiamo andando verso la fine dell'anno. Se i fund manager si sono tenuti fuori dal mercato fino ad ora, vorranno usare qualsiasi strategia per entrare", commenta Philip Lawlor, capo stategist del portafoglio di Nomura a Londra. "Soprattutto se hai fatto bene vuoi rimanere pienamente investito", aggiunge.

Intorno alle 15,45 il FTSEurofirst 300 avanza dello 0,55% e tra le singole piazze il Ftse 100 .FTSE avanza dello 0,23%, Cac 40 .FCHI dello 0,33% e Dax .GDAXI dello 0,05%.

Tra i titoli in evidenza:

* I minerari sono appesantiti da un calo dei prezzi delle materie prime. In particolare, RIO TINTO (RIO.L: Quotazione), ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), XSTRATA XTA.L e KAZAKHYMYS (KAZ.L: Quotazione) sono in flessione tra lo 0,4 e lo 0,9%.

* Gli energetici recuperano le perdite ma tra cui BP (BP.L: Quotazione), ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.L: Quotazione), REPSOL (REP.MC: Quotazione) e TOTAL (TOTF.PA: Quotazione) continuano a scivolare sulla scia dei ribassi del greggio.

* Sugli scudi le banche , in progresso dell'1,13%. Da marzo scorso il comparto hanno recuperato il 173%. Tra le big del settore SOCIETE GENERALE SONG.PA, BARCLAYS (BARC.L: Quotazione), LLOYDS (LLOY.L: Quotazione) ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) guadagnano tra l'1,1% e il 2,6%. Si distingue BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione), 2,56% dopo aver annunciato una ricapitalizazzione per 4,3 miliardi.

* Tra i singoli titoli la spagnola FCC (FCC.MC: Quotazione) avanza di quasi il 9% dopo che Deutsche Bank ha portato il rating a "buy" da "hold", citando l'esposizione a un possibile recupero del settore immobiliare in Spagna e Est Europa.

* SIEMENS (SIEGn.DE: Quotazione) cede il 2,27% dopo l'annuncio di una discesa dei nuovi ordini di oltre un quinto nel suo quarto trimestre fiscale che termina a settembre, anche se il Cfo ha assicurato che gli ordini del trimestre in corso hanno pareggiato quelli del terzo trimestre.

* In calo di circa l'1% anche AIRBUS EAD.PA che ha confermato un taglio delle consegne di A380 di 13 aerei e ha mantenuto le sue previsioni di vendita per il 2010.

* Sul fronte dei ribassi anche SALZGITTER (SZGG.DE: Quotazione) cala del 2,8% Il secondo maggiore produttore d'acciaio in Germania ha annunciato che emetterà un bond convertibile con durata 7 anni.