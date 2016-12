Borse Europa viste aprire miste, ottimismo per piano Obama

I bookmaker finanziari di Londra prevedono per il britannico FTSE 100 .FTSE un'apertura tra -3 e +3 punti, per il tedesco DAX .GDAXI tra un calo di 4 punti fino a un rialzo di 12 e per il francese CAC 40 .FCHI da un calo di 1 punto fino a un rialzo a 12 punti.