BORSE EUROPA - Indice peggiorano in scia Usa, male banche e auto

indici chiusura

alle 16,30 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 1.980,84 -1,96 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 794,77 -1,98 831,97

DJ Stoxx banche 133,88 -4,76 149,51

DJ Stoxx oil&gas 272,91 -0,43 264,50

DJ Stoxx tech 152,09 -1,79 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 29 gennaio (Reuters) - Le borse europee sono in netto calo dopo l'avvio di seduta negativo di Wall Street.

La flessione è guidata dai comparti che ieri avevano rimbalzato in modo consistente, soprattutto automotive e finanziari.

Attorno alle 16,30 italiane, l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede il 2,02%. Tra i singoli listini, l'indice Ftse 100 britannico .FTSE arretra del 2,68%, il tedesco Dax .GDAXI del 2,11% e il francese Cac40 .FCHI del 2,16%.

Tra i titoli in evidenza:

* L'indice del paniere dell'automotive lascia sul terreno oltre quattro punti percentuali, con RENAULT (RENA.PA: Quotazione) che cade del 10% dopo aver annunciato un taglio di posti di lavoro in Spagna e aver incassato una riduzione del target price da parte di Exane. Male anche BMW (BMWG.DE: Quotazione), sulle voci di profit warning, PEUGEOT (PEUP.PA: Quotazione), anch'essa vittima di una riduzione dell'obiettivo di prezzo da parte di Exane, VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione) e FIAT FIA.MI, il cui responsabile del brand ha detto di stimare un calo delle immatricolazioni in Italia del 35-40% nel mese di gennaio.

* A picco le banche , ieri protagoniste di un rally. UBS UBSN.VX lascia sul terreno quasi il 15% sulle voci di perdita di 1 miliardo di franchi svizzeri sul trading nel quarto trimestre.

* Pesanti gli assicurativi , con LEGAL AND GENERAL (LGEN.L: Quotazione) in calo di oltre il 10% dopo aver comunicato di non essere in grado di fornire un aggiornmento della situazione patrimoniale a fine 2008.

* Nel contesto di un settore delle società minerarie in deciso ribasso, XSTRATA XTA.L scende del 2,5% circa dopo aver annunciato che sta pianificando un aumento di capitale per ottenere 5,9 miliardi di dollari per ripagare i debiti. La società mineraria ha registrato un calo del 13% degli utili 2008. A caccia di capitali anche la rivale RIO TINTO (RIO.L: Quotazione), che cade di oltre cinque punti percentuali: secondo indiscrezioni di stampa, è in trattative con la cinese Chinalco.

* Il paniere delle holding finanziarie vede crollare il gruppo di private equity 3I (III.L: Quotazione): quasi -20% sui rumors di ricapitalizzazione.

* Fra le società farmaceutiche, complessivamente poco cedenti grazie alla natura difensiva del settore, ASTRAZENECA (AZN.L: Quotazione) arretra di oltre cinque punti percentuali dopo i risultati trimestrali.

* Male i tecnologici , con NOKIA NOK1V.HE che lascia sul terreno oltre il 3% ed ERICSSON (ERICb.ST: Quotazione) in calo di quasi il 2% dopo aver annunciato il taglio di circa mille posti di lavoro.

* ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.L: Quotazione) avanza di quasi due punti percentuali, in controtendenza rispetto al paniere degli energetici , dopo aver comunicato risultati del quarto trimestre in calo, incrementando, però, il dividendo e rilanciando gli investimenti.