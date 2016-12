Borse europee impostate per apertura positiva,focus su risultati

Gli spreadbetter finanziari si aspettano per l'inglese FTSE 100 .FTSE un'apertura in rialzo fino allo 0,4%, tra 12 e 17 punti, per il tedesco DAX .GDAXI fino allo 0,7%, tra 29 e 36 punti in rialzo, e per il francese CAC 40 FCEc1 fino allo 0,7%, tra 16 e 23 punti in rialzo.