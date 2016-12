BORSE EUROPA - Indici in rialzo su Pil Usa, salgono i bancari

indici chiusura

alle 15,50 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.814,91 +1,31 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 993,87 +1,39 831,97

DJ Stoxx banche 226,85 +3,16 149,51

DJ Stoxx oil&gas 318,31 +0,38 264,50

DJ Stoxx tech 179,87 +1,13 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 29 ottobre (Reuters) - I titoli finanziari e delle materie prime spingono al rialzo le borse europee negli scambi pomeridiani in un rinnovato ottimismo di mercato per il Pil Usa del terzo trimestre, in crescita per la prima volta in un anno.

Nella sua prima lettura del Pil del terzo trimestre, il dipartimento del Commercio americano ha detto che l'economia è cresciuta a un tasso annuale del 3,5%, il livello più alto dal terzo trimestre del 2007 segnando, anche se in modo non ufficiale, la fine della peggiore recessione degli ultimi 70 anni.

Nel trimestre aprile-giugno il Pil si era contratto dello 0,7%.

I mercati azionari hanno inoltre trovato sostegno dalla flessione delle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione in Usa.

In luce i bancari con Bnp Paribas (BNPP.PA: Quotazione), Standard Chartered (STAN.L: Quotazione), Barclays (BARC.L: Quotazione), e Societe Generale SOCG.PA che guadagnano tra il 2% e il 4%. Ancora più forte Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione), che balza del 7,5%.

Il rialzo delle quotazione dei metalli spingono BHP Billinton (BLT.L: Quotazione), Anglo American AAl.L, Antofagasta (ANTO.L: Quotazione), Rio Tinto (RIO.L: Quotazione), Xstra XTA.L e Eurasian Natural Resources ENRC.L tra il 3% e il 6%.

Nel comparto energetico lettera sui petroliferi dopo le fredde previsioni sul settore emerse oggi dalle trimestrali di alcune major.

Alle 15,50 l'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 è in rialzo dell'1,39%, il Dj Stoxx .STOXX dell'1,31%.

Sui singoli mercati il Ftse 100 .FTSE avanza dello 0,9%. il Cac-40 .FCHI l'1,34% e il Dax tedesco .GDAXI l'1,44%

Tra i titoli in evidenza:

* ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.L: Quotazione) cede oltre il 2% dopo l'annuncio di utili trimestrali in flessione per effetto del calo dei prezzi delle materie prime e della forte pressione sui margini di raffinazione. Shell ha inoltre annunciato un taglio di 5.000 posti di lavoro e ha detto che un aumento del dividendo nell'immediato futuro è improbabile.

* ING ING.AS balza del 7,8% grazie ad alcuni upgrade sul titolo, interropendo il crollo di tre sedute che ha spazzato via oltre 6 miliardi di capitalizzazione. Altri titoli assicurativi trascinati al ribasso dalla notizia della ristrutturazione del colosso olandese, come KBC (KBC.BR: Quotazione) e SNS Reaal SR.AS, salgono rispettivamentre del 19% e del 7,5%

* Sempre tra i finanziari DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) guadagna oltre il 5% dopo i risultati del trimestre in linea con le attese. Dai conti emerge che nel periodo tutte le divisioni sono state in utile.

* Tra tecnologici in lieve rialzo si distingue il +5,3% della tedesca AIXTRON (AIXGn.DE: Quotazione) premiata dai solidi risultati del trimestre e dal rialzo della guidance per il 2009 mentre il mercato trascura l'annuncio dell'aumento di capitale.