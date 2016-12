Borse Europa, FtseEurofirst 300 sale 3% in avvio, poi si sgonfia

Tra le singole piazze, l'inglese FTSE 100 .FTSE guadagna l'1,82%, il tedesco DAX .GDAXI sale del 9,87% e il francese CAC 40 .FCHI dopo un'apertura al rialzo del 2,06%, si è portato in negativo per lo 0,18%.

"Non è una gran sorpresa che si vedano acquisti sui minimi sul mercato, sebbene le aspettative per l'economia non siano buone e altrettanto quelle per i conti delle imprese" dice Henk Potts, strategist di Barclays stockbrokers.