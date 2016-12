Borse Europa viste in calo in avvio, occhi a risultati, dati Usa

LONDRA, 28 ottobre (Reuters) - Le borse europee sono impostate per un'apertura fiacca, senza spunti positivi da Wall Street e dall'Asia.

Gli investitori aspettano un'altra tornata di trimestrali tra cui quelle di ArcelorMittal (ISPA.AS: Quotazione ) e GlaxoSmithkline (GSK.L: Quotazione ). In agenda anche i dati Usa sui beni durevoli e sulla vendita di nuove case.

I bookmaker scommettono su un Ftse 100 .FTSE in calo di 18/20 punti, un Dax .GDAXI sotto di 19/23 e un Cac-40 .FCHI a -20/22.

Ieri l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha guadagnato lo 0,3% interrompendo la serie di tre sessioni in rosso soprattutto grazie ai brillanti risultati di BP (BP.L: Quotazione). I guadagni sono stati però contenuti dalla delusione per il dato sulla fiducia dei consumatori americani in ottobre.