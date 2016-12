RPT - BORSE EUROPA - Pesanti su timori banche Usa, influenza

indici chiusura

alle 11,05 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.261,56 -2,41 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 797,18 -2,03 831,97

DJ Stoxx banche 155,01 -3,21 149,51

DJ Stoxx oil&gas 270,55 -0,4 264,50

DJ Stoxx tech 165,78 -2,62 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 28 aprile (Reuters) - Borse in forte calo stamani in Europa: riaffiorano i timori per la solidità del sistema bancario americano e si sommano alla preoccupazione per le possibili conseguenze sull'economia della diffusione dell'influenza suina.

A soffrire non sono tuttavia solo finanziari e, come ieri, il comparto Travel and Leisure , condizionato dall'attesa di una riduzione dei viaggi per paura del contagio. Ad accusare le perdite più sensibili sono i titoli legati alle materie prime , anche se i petroliferi contengono il ribasso. Pesante anche l'auto, zavorrata da DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione) che ha previsto una nuova perdita nel secondo trimestre.

Intorno alle 11 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde il 2% circa mentre, tra i singoli listini, il Dax di Francoforte .GDAXI cede il 2,4%, il Cac 40 parigino .FCHI il 2,4% e il Ftse 100 londinese .FTSE l'1,8%.

Tra i titoli in evidenza: * Le anticipazioni del Wsj sui risultati degli "stress test" condotti su Bank of America (BAC.N: Quotazione) e Citigroup (C.N: Quotazione) hanno riacceso le vendite sui bancari: UBS UBSN.VX cede il 4%, BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione) il 4,2% e Barclays (BARC.L: Quotazione) il 3,7% dopo che, secondo il quotidiano, le autorità americane avrebbero comunicato ai due istituti che potrebbero dover ricapitalizzare.

* Ma non aiutano neppure le trimestrali di Deutsche Bank (DBKGn.DE: Quotazione) (-6%) e della spagnola BBVA (BBVA.MC: Quotazione) (-3,4%) che confermano le difficoltà del settore. L'istituto tedesco ha accusato svalutazioni per 1,5 miliardi e la seconda banca spagnola ha visto gli utili ridursi del 14% nei primi tre mesi dell'anno, erosi dalle sofferenze.

* Si replicano le vendite sulle compagnie aeree con British Airways BAY.L in calo del 4,6% e Ryanair (RYA.I: Quotazione) del 3,9%.

* Sotto pressione anche il lusso: Richemont CFR.VX cede il 5,45%, Burberry (BRBY.L: Quotazione) il 5,3% e LVMH (LVMH.PA: Quotazione) il 3,6%.

* Resiste intorno alla parità il comparto farmaceutico con GlaxoSmithKline (GSK.L: Quotazione) in rialzo di 1,8% e Roche ROG.VX dello 0,7%.

* In controtendenza la danese VESTAS (VWS.CO: Quotazione) dopo che il primo gruppo al mondo nella produzione di turbine eoliche ha annunciato un primo trimestre superiore alle previsioni. Il titolo si contraddistingue tra i pochi positivi nel settore oil and gas , dove i risultati spingono anche BP (BP.L: Quotazione).