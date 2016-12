BORSE EUROPA - Indici in progresso su materie prime e banche

indici chiusura

alle 10,20 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.806,55 +1,03 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 978,98 +1,06 831,97

DJ Stoxx banche 234,35 +1,21 149,51

DJ Stoxx oil&gas 301,57 +0,62 264,50

DJ Stoxx tech 183,18 +1,37 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 28 agosto (Reuters) - Dopo due sedute con il segno meno, oggi le borse europee avanzano sostenute dalle materie prime e dai titoli bancari. Gli investitori guardano al Pil della Gran Bretagna - rivisto per il trim2 a -0,7% su trim e -5,5% su anno - e da dati Usa su redditi e consumi personali attesi per oggi.

Molte le trimestrali in calendario, come l'Oreal in forte progresso dopo aver reso nota una perdita inferiore alle attese nel primo semestre.

"La seduta di venerdì è vista sempre con interesse. E' una buona indicazione del sentimento generale, specialmente in una settimana in cui i mercati hanno messo a segno un rally", commenta Brian Myers, analista di ODL Securities.

Il settore più brillante è quello delle costruzioni , in progresso dell'1,27%. Bene anche il comparto del lusso e il settore tech .

Intorno alle 10,20 l'indice europeo FTSEurofirst guadagna lo 1,23%. L'inglese Ftse .FTSE sale dello 1,01%, il tedesco Dax .GDAXI guadagna l'1,37% e l'indice francese Cac 40 .FCHI l'1,29%.

Tra i titoli in evidenza:

* BOUYGUES (BOUY.PA: Quotazione) vola di oltre il 7,5% dopo l'annuncio di aver raggiunto il target delle vendite dell'intero anno e annunciato risultati migliori delle attese per il primo semestre. Oddo Securities ha migliorato il giudizio a "add" da "reduce" e portato il target price da 28 a 35 euro. La società trascina l'intero settore immobiliare , +1,6%.

* I titoli legati alle materie prime salgono del 2,32%, tra le migliori ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione), ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), KAZAKHMYA (KAZ.L: Quotazione).

* Salgono le banche con STANDARD CHARTERED (STAN.L: Quotazione), BARCLAYS (BARC.L: Quotazione), LLOYDS (LLOY.L: Quotazione), ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione), BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione) e SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione).

* L'OREAL (OREP.PA: Quotazione) guadagna oltre il 7%, tra i migliori del paniere europeo, dopo aver annunciato un calo inferiore alle attese negli utili del primo semestre. Banc of America-Merrill Lynch (BUY) e UBS (NEUTRAL) hanno alzato il rating .

* CARREFOUR (CARR.PA: Quotazione) guadagna oltre il 3% dopo aver annunciato una perdita netta di 58 milioni di euro rispetto all'utile di 744,2 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente e un piano per risparmiare 4,5 miliardi entro il 2012 tagliando i costi operativi e razionalizzando gli acquisti.

* IBERIA IBLA.MC guadagna lo 0,6% nonostante l'Ebit negativo semestrale per 276,9 milioni, peggiore delle attese. La compagnia in attesa della fusione con BRITISH AIRWAYS BAY.L ha annunciato un'ulteriore riduzione della capacità dopo che la domanda è risultata molto inferiore alle attese.

* Banc of America-Merrill Lynch ha alzato il target di alcune tra le principali società di chip europee, tra cui la franco-italiana STMICROELECTRONICS (STM.MI: Quotazione) (STM.PA: Quotazione), in progresso di oltre il 6% sia a Milano che a Parigi.

* Guadagna oltre il 2% ALCATEL-LUCENT dopo l'annuncio che la cinese HAUWEY non intende acquistarne una quota, secondo una fonte di Hauwey che smentisce voci che ieri avevano fatto balzare il titolo delal società franco-americana.

* Sul fronte dei ribassi la chimica TESSENDERLO (TESB.BR: Quotazione) che cede il 4%. La società ha riportato giovedì perdite operative peggiori delle attese per il secondo trimestre e ha detto che al momento non vede alcuna ripresa nel mercato.