BORSE EUROPA - Indici in calo su risultati societari, giù auto

alle 10,10 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.277,96 -0,64 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.166,65 -0,60 1.314,42 DJ Stoxx banche 284,01 -0,03 337,67 DJ Stoxx oil&gas 372,75 -1,14 435,73 DJ stoxx tech 242,72 -0,52 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 28 agosto (Reuters) - Le piazze europee viaggiano in territorio negativo, mentre una serie di risultati societari al di sotto delle attese, in coincidenza con il rialzo del prezzo del petrolio, aumenta il pessimismo degli investitori e non attenua le preoccupazioni sulla salute del settore finanziario.

Gli indici che registrano oggi le maggiori perdite sono tuttavia quelli delle auto e dei trasporti , in calo di oltre l'1%. A danneggiarli, oltre al rialzo del greggio, è stato il profit warning di Toyota (7203.T: Quotazione), arrivato in mattinata dal Giappone. La casa automobilistica ha abbassato le sue previsioni per il 2009 di circa 7 punti percentuali.

In uno scenario prevalentemente cupo l'indice che raggruppa le banche tocca tuttavia territorio positivo, per poi restare piatto, mentre i titoli energetici, nonostante il prezzo del petrolio in continua salita, risultano in perdita di oltre l'1,2%.

Sul fronte macro, gli investitori focalizzeranno la loro attenzione nel pomeriggio sugli Usa - Pil secondo trimestre, inflazione e richiesta di sussidi di disoccupazione settimanali.

Alle 10,10 circa le principali piazze europee vedono l'indice inglese FTSE 100 .FTSE in calo dello 0,41%, il tedesco Dax .GDAXI dello 0,77% e il francese Cac 40 .FCHI dello 0,59%.

Alla stessa ora il contratto a ottobre sul Nymex guadagna 77 centesimi a 118,94 dollari al barile, mentre l'analoga scadenza sul Brent sale di 65 centesimi a 116,90 dollari.

Tra i titoli in evidenza:

* SWISS LIFE SLHN.VX precipita di oltre il 9% dopo il profit warning in conseguenza di risultati semestrali deludenti. La banca svizzera ha rivisto al ribasso le previsioni per il 2008, sostenendo di non poter conseguire gli obiettivi finanziari precedentemente fissati.

* CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione) torna in territorio positivo, guadagnando quasi il 5%, nonostante abbia registrato nel secondo trimestre dell'anno un utile netto in calo del 94,1%. La banca ha subito oltre un miliardo di nuove svalutazioni ed è stata la più colpita in Francia dalla crisi del mercato del credito. Gli investitori sperano che il periodo delle svalutazioni sia concluso e premiano il titolo che aveva aperto in calo.

* NATIXIS (CNAT.PA: Quotazione) perde quasi l'8%, dopo aver registrato nel primo semestre una perdita netta di 948 milioni di euro. E' di ieri l'indiscrezione stampa sul possibile sconto del 30-40% sul preannunciato aumento di capitale da circa 3,7 miliardi di euro. La quarta maggiore banca francese è stata duramente colpita dalla crisi del mercato del credito.

* AHOLD AHLN.AS perde quasi il 4% dopo un calo, leggermente superiore alle attese, del 14,2% sul suo risultato operativo del secondo trimestre dell'anno. A pesare sui conti della società di distribuzione olandese sono stati il ribasso dei prezzi e il costo delle campagne di promozione.

* DIAGEO (DGE.L: Quotazione) è in leggero calo dopo aver rivisto al ribasso le previsioni sulla crescita nel 2008, a causa del rallentamento dell'economia globale. Il primo produttore al mondo di bevande alcoliche ha tuttavia registrato ricavi in aumento del 7% rispetto all'anno scorso.

* CASINO (CASP.PA: Quotazione) ha evidenziato nel primo semestre dell'anno la stabilità del proprio margine operativo in Francia e una solida crescita della sua attività a livello internazionale. Il numero cinque francese nella distribuzione è tuttavia in calo, perdendo oltre lo 0,5% a 63,35 euro.

* ACCOR (ACCP.PA: Quotazione) cede oltre il 4% dopo risultati semestrali in linea con le attese, ma accompagnati da un profit warning sul secondo semestre dell'anno. La quarta catena di hotel a livello mondiale ha motivato il rallentamento della crescita con la crisi generale che ha colpito l'economia globale.