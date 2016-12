Borse Europa viste in rialzo su risultati società, preoccupa oil

LONDRA, 28 agosto (Reuters) - Le borse europee sono viste aprire in leggero rialzo, sulla scia di una serie di risultati societari, ma il rialzo del prezzo del petrolio, che si avvicina ai 120 dollari al barile, minaccia i rialzi. Secondo i bookmaker finanziari di Londra, l'indice inglese FTSE 100 .FTSE e il francese Cac 40 .FCHI apriranno in rialzo rispettivamente tra i 6 e gli 11 punti e tra i 6 e i 10 punti, mentre il tedesco Dax .GDAXI potrebbe oscillare tra un'apertura in calo di 3 punti fino a una in rialzo di 6 punti.