BORSE EUROPA - Indici in progresso,attività M&A migliora fiducia

indici chiusura

alle 16,00 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.872,46 +1,43 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 994,00 +1,01 831,97

DJ Stoxx banche 234,58 +1,17 149,51

DJ Stoxx oil&gas 304,15 +0,68 264,50

DJ Stoxx tech 191,79 +0,54 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 28 settembre (Reuters) - Le borse europee ampliano i gudagni della mattinata, aiutate anche da Wall Street positiva in avvio. La ripresa dell'attività di fusioni e acquisizioni ha acceso le speranze degli investitori.

In spolvero il settore delle banche , delle utility , il settore chimico e le costruzioni .

Alle 16,00 il FTSEurofirst 300 cede lo 0,8%: l'indice, +18% dall'inizio dell'anno, ha guadagnato il 52% dai minimi toccati a inizio marzo. Tra le singole piazze oscillano tra denaro e lettera Ftse 100 britannico .FTSE a +1,29% e Cac 40 francese .FCHI a +1,58%, mentre il Dax tedesco .GDAXI viaggia a +2,23%.

Tra i titoli in evidenza:

* Guadagna il 4,18 E.ON (EONGn.DE: Quotazione) e RWE (RWEG.DE: Quotazione) il 3,6% sulla scia dell'esito delle elzione tedesche, che ,secondo gli analisti, potrebbero fornire qualche supporto per il potenziale maggior favore nei confronti degli impianti tedeschi.

* Cede il 2,32% SOLVAY (SOLB.BR: Quotazione) dopo l'annuncio della vendita della divisione farmaceutica alla Abbott (ABT.N: Quotazione) per 6,6 miliardi di dollari (4,5 miliardi di euro). Gli introiti verranno reinvestiti nei settori chimica e materie plastiche. Il titolo ora cede il 3%.

* Tra le migliori del listino le banche , con COMMRZBANK (CBKG.DE: Quotazione), BARCLAYS (BARC.L: Quotazione), HSBS (HSBA.L: Quotazione), SOCIETE GENERALE SONG.PA e STANDARD CHARTERED (STAN.L: Quotazione) in progresso tra lo 0,9 e il 3,4%. COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione) guadagna il 3,43% dopo che JP Morgan ha migliorato il target a "neutral" da "underweight" e ha alzato il target a 7,90 euro da 3,85 euro.

* Bene anche HALMA (HLMA.L: Quotazione) in progresso del 3,9% dopo che panmure Gordon ha migliorato la sua raccomandazione a "buy" da "hold" e alzato il target a 225 pence da 195 pence e alzato le sue stime di utili.

* JOHNSON & JOHNSON (JNJ.N: Quotazione) prenderà una partecipazione del 18% della società biotech olandese CRUCELL CRCL.AS CRXL.O, nell'ambito di una partnership per sviluppare un vaccino contro l'influenza.

* HEILDELBERGER DRUCKMASCHINEN (HDDG.DE: Quotazione) guadagna oltre l'8%, tra i titoli migliori a Francoforte, sulla scia di ipotesi di uan fusione con MANROLAND, controllata da ALLIANZ CAPITAL PARTNERS (ALVG.DE: Quotazione) e dalla ex controllante MAN (MANG.DE: Quotazione). Il gruppo Man ha anche smentito voci che riportavano di trattative in corso per l'acquisizione di DEUTZ (DEZG.DE: Quotazione).