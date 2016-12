BORSE EUROPA -Indici positivi su banche,vola Lloyds,giù Novartis

indici chiusura

alle 9,45 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.274,29 +2,23 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 798,12 +1,56 831,97

DJ Stoxx banche 132,88 +5,29 149,51

DJ Stoxx oil&gas 272,73 +0,75 264,50

DJ Stoxx tech 154,76 +3,56 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 28 gennaio (Reuters) - Le borse europee viaggiano in positivo sulle orme della chiusura ottimista di Wall Street, con la borsa rassicurata dalle trimestrali americane, meno deludenti delle attese.

Protagoniste per il terzo giorno consecutivo le banche, con l'indice in rialzo di oltre il 5% e con LLOYDS (LLOY.L: Quotazione) che guida la classifica dei migliori titoli europei.

Bene anche tecnologici e assicurativi, mentre gli energetici beneficiano del rialzo del prezzo del greggio Usa CLc1 che, intorno alle 9,45, guadagna oltre 60 centesimi a 42,26 dollari al barile, in attesa di conoscere nel pomeriggio i dati dell'Agenzia internazionale per l'energia sulle scorte americane.

L'attenzione sarà oggi focalizzata sulle dichiarazioni conclusive del vertice di politica monetaria della Federal Reserve che potrebbero dare indicazioni su nuove misure di sostegno all'economia, dopo il raggiungimento del tasso zero.

Sotto la lente degli investitori ancora le trimestrali, attraverso le quali viene monitorato l'impatto della crisi sull'economia. Attese negli Usa Starbucks (SBUX.O: Quotazione), AT&T (T.N: Quotazione), ConocoPhillips (COP.N: Quotazione), Pfizer (PFE.N: Quotazione) e Boeing (BA.N: Quotazione).

In mattinata l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale di oltre l'1,5%; mentre Tokyo .N225 ha chiuso la seduta in rialzo di quasi lo 0,6%.

Tra i singoli listini l'indice Ftse 100 britannico .FTSE guadagna l'1,52%, il tedesco Dax .GDAXI il 2,57% e il francese CAC .FCHI il 2%.

Tra i titoli in evidenza:

* Sul fronte dei bancari, non ha ancora esaurito del tutto la carica delle trimestrali positive BARCLAYS (BARC.L: Quotazione), in rialzo di più del 9%, mentre il miglior titolo europeo della giornata è LLOYDS (LLOY.L: Quotazione), che sale di oltre il 23% dopo il rialzo del rating da "buy" a "hold" da parte di Citigroup.

* Il colosso svizzero NOVARTIS NOVN.VX è in calo di oltre il 5% dopo aver registrato nel quarto trimestre un utile netto in rialzo del 62% a 1,5 miliardi di dollari, ma al di sotto delle attese (che erano per un utile di 1,9 miliardi).

* Il gigante tedesco dei software Sap (SAPG.DE: Quotazione) sale sopra il 6% mentre glissa sulla possibilità di dare previsioni sui ricavi 2009 e annuncia di voler accelerare il taglio dei costi per affrontare un anno "impegnativo". L'utile operativo 2008 è salito del 4% a 2,84 miliardi di euro, con vendite in rialzo del 14% a 8,46 miliardi.

* IBERIA IBLA.MC sale del 2,16% dopo aver presentato stime sul 2008 per un utile netto di 32 milioni di euro, in calo del 90% rispetto all'analogo periodo dell'anno scorso, e per ricavi operativi in calo dell'1,3% a 5,45 miliardi. Quest'anno la compagnia aerea taglierà la capacità produttiva totale dell'1,7%. * La società mineraria RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) perde il 3,7% sull'ammissione di un possibile aumento di capitale per contrastare le voci sulla necessità di vendere quote per pagare 39 miliardi di dollari di debiti.

* La spagnola SANTANDER (SAN.MC: Quotazione) è in rialzo di quasi il 3%. L'istituto ha annunciato che risarcirà tutti i clienti che hanno subito delle perdite a causa della frode del finanziere americano Bernard Madoff. La banca emetterà 1,38 miliardi di euro di titoli preferenziali con una cedola annuale del 2% per finanziare la manovra.

* La franco-italiana STMicro (STM.PA: Quotazione) guadagna l'1,17% dopo aver annunciato l'intenzione di tagliare 4.500 posti di lavoro nel 2009 sulla scia di risultati trimestrali deludenti.

* FORTIS FOR.BR balza di oltre l'8,6% sulle voci di una ripaertura delle trattative con il governo belga e Bnp Paribas (BNPP.PA: Quotazione) sulla vendita di asset di Fortis FOR.BR dopo le raccomandazioni di una commissione di esperti.