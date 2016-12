BORSE EUROPA - Indici ritracciano nel pomeriggio con Wall Street

indici chiusura

alle 16,25 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.470,93 +0,10 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 867,88 +0,32 831,97

DJ Stoxx banche 183,92 +1,25 149,51

DJ Stoxx oil&gas 294,54 +0,33 264,50

DJ Stoxx tech 171,21 +0,50 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 27 maggio (Reuters) - Si riportano intorno alla linea di galleggiamento i listini delle borse europee, ricalcando la deludente partenza di Wall Street che non riesce a trarre conforto dagli ultimi dati sul mercato immobiliare.

Ad affondare i listini Usa, con naturali conseguenze su quelli del vecchio continente, la prospettiva sempre più concreta che per General Motors si prospetti il destino della procedura fallimentare.

Guida il ribasso il comparto più difensivo dei farmaceutici, depresso dal -2% di ASTRAZENECA (AZN.L: Quotazione) e SHIRE (SHP.L: Quotazione) come dal -1% di GLAXOSMITHKNLINE (GSK.L: Quotazione).

I dati a cura della National Realtors Association relativi ad aprile mostrano la vendita di case esistenti in recupero di 2,9% al tasso annuo di 4,68 milioni di unità, meglio dei 4,66 milioni ipotizzati dal consensus.

Intorno alle 16,15 l'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,07%, mentre tra le singole piazze Parigi .FCHI è a +0,04%, Francoforte .GDAXI a -0,22% e Londra .FTSE a -0,28%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tengono i media come ITV (ITV.L: Quotazione), +15% dopo la promozione di Goldman a "buy" e l'inserimento del titolo nella "conviction buy".

* Ancora debole PERNOD RICHARD (PERP.PA: Quotazione), in calo di poco meno del 2% dopo i commenti sulle prospettive di utile.

* A picco il titolo GENERAL MOTORS GM.F (GM.N: Quotazione) sulla piazza di Francoforte e New York. La caduta è a Wall Street di circa 7% ma nel Dax di poco meno del 20% e riflette il fallimento dell'offerta di titoli in cambio di azioni agli obbligazionisti creditori.

* Brilla ARCELORMITTAL (ISPA.AS: Quotazione), primo produttore mondiale di acciaio, in rialzo di circa 4% dopo il perfezionamento del prestito obbligazionario da 2,5 miliardi volto all'allungamento e al rifinanziamento del debito

* Sempre nel settore, premiato anche dal giudizio positivo di Goldman Sachs, molto benefa SALZGITTER (SZGG.DE: Quotazione), numero due della siderurgia tedesca, con un progresso di circa 3,5% grazie alle fiduciose dichiarazioni dell'amministratore delegato sulle prospettive per l'utile 2009. Il gigante dell'acciaio, ha spiegato sempre l'AD, potrebbe inoltre aumentare la propria quota in AURUBIS (NAFG.DE: Quotazione) in caso di prezzo favorevole. Cede intanto lo 0,7% il titolo della possibile preda

* Forti acquisti sulla tedesca ARCANDOR (AROG.DE: Quotazione), in rialzo di oltre 12%. Il ministro dell'Economia ha garantito che verrà valutata al più presto e con una "mente aperta" la richiesta di aiuti di Stato.

* Sulla piazza londinese balza di quasi 22% TELFORD HOME (TELF.L: Quotazione) dopo la pubblicazione del bilancio 2009

* Cede quasi 6% la svizzera SYNGENTA SYNN.VX, che accusa la revisione peggiorativa sugli utili della concorrente Usa Monsanto.

* Brilla la britannica GREENE KING (GNK.L: Quotazione), catena di pub, in rialzo di oltre 7% grazie al miglioramento del giudizio e delle stime da parte del broker Altium