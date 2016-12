BORSE EUROPA - Indici in calo, influenza fa salire farmaceutici

indici chiusura

alle 16,10 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.293,96 -1,12 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 805,69 -0,58 831,97

DJ Stoxx banche 158,35 -1,25 149,51

DJ Stoxx oil&gas 267,92 -1,50 264,50

DJ Stoxx tech 169,46 -1,28 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 27 aprile (Reuters) - I mercati stanno reagendo con pessimismo alla notizia del dilagare della nuova influenza esplosa in Messico provocando già la morte di almeno 100 persone.

"L'effetto sul mercato dovrebbe essere temporaneo, sebbene nessuno sia ancora in grado di dire quello che succederà", commenta Arthur Van Slooten, strategist di Societe Generale a Parigi.

"La paura di una pandemia aggiungerà ulteriore debolezza al commercio mondiale. Abbiamo visto come ai tempi della Sars l'indice abbia perso molti punti e si trattava di un momento positivo per le borse", aggiunge Justin Urquhart Stewart di Seven Investment Management.

L'unico settore che guadagna nell'emergenza è quello dei farmaceutici SXDP, in deciso rialzo a +2,5%, mentre le compagnie aeree sono le più colpite (-3,3%) per il rallentamento dei voli verso le aree colpite e per la richiesta lanciata dai governi a livello internazionale di non recarsi nelle zone a rischio.

Intorno alle 16,10 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,5% circa mentre, tra i singoli listini, il Dax di Francoforte .GDAXI cede lo 0,85%, il Cac 40 parigino .FCHI lo 0,84% e il Ftse 100 londinese .FTSE lo 0,47%.

Tra i titoli in evidenza:

* Le principali compagnie aeree europee sono finite nel bersaglio delle vendite, con AIR FRANCE-KLM (AIRF.PA: Quotazione) a -7,5%, BRITISH AIRWAYS BAY.L a -8,42%, LUFTHANSA (LHAG.DE: Quotazione) a -9,51%, IBERIA IBLA.MC a -6% e la low cost RYANAIR (RYA.I: Quotazione) a -4,4%.

* Nel settore alberghiero, è penalizzato il francese ACCOR (ACCP.PA: Quotazione) a -3,8%, mentre perdono terreno le compagnie di viaggio: THOMAS COOK (TCG.L: Quotazione) cede il 5%, TUI TRAVEL TT.L il 2,2% e TUI (TUIGn.DE: Quotazione) il -4%.

* Giornata da dimenticare anche per il gruppo CARNIVAL (CCL.L: Quotazione), che offre crociere nel Golfo del Messico, a -7,17% e per il gruppo INTERCONTINENTAL (IHG.L: Quotazione) a -4,4%.

* Unica nota positiva della giornata è il settore farmaceutico su cui si concentrano le speranze per vaccini e trattamenti contro il virus. La svizzera ROCHE ROG.VX sale del 3,5%, l'inglese GLAXOSMITHKLINE (GSK.L: Quotazione) di quasi il 5%.

* Da malattie e paure che di volta in volta distolgono l'attenzione da suini, bovini e volatili approfitta il salmone. MARINE HARVEST (MHG.OL: Quotazione), numero uno mondiale della piscicultura, mette a segno un rialzo di oltre il 6% sul rialzo del prezzo del salmone. E' successo anche ai tempi dell'aviaria e della mucca pazza, dicono i trader.