Borse Europa viste in calo, attesa trimestrali e indice Ifo

FRANCOFORTE, 27 gennaio (Reuters) - Le borse europee sono viste aprire in calo, nonostante i rialzi di Stati Uniti e Asia, con l'attenzione degli investitori rivolta sulle trimestrali societarie - con Siemens (SIEGn.DE: Quotazione ) e Kpn (KPN.AS: Quotazione ) in calendario oggi - e sull'indice Ifo tedesco.

Gli spreadbetter londinesi prevedono per l'inglese Ftse 100 .FTSE un calo tra i 21 e i 32 punti, per il tedesco DAX .GDAXI tra i 6 e i 31 punti e per il francese CAC-40 .FCHI tra i 13 e i 31 punti.