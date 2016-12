BORSE EUROPA - In rosso su farmaceutici e banche, pesa Lloyds

indici chiusura

alle 9,40 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 1.980,26 -2,06 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 717,52 -2,04 831,97

DJ Stoxx banche 115,21 -2,69 149,51

DJ Stoxx oil&gas 258,23 -1,57 264,50

DJ Stoxx tech 134,80 +2,19 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 27 febbraio (Reuters) - Le borse europee avanzano in rosso, con energetici e minerari sotto pressione per la debolezza dei prezzi delle materie prime e i titoli difensivi, tra cui i farmaceutici, in sofferenza sulla scia di Wall Street.

Restano al centro dell'attenzione i titoli finanziari dopo i risultati in perdita dell'inglese Lloyds Tsb (LLOY.L: Quotazione) e l'annuncio di un'iniziativa comune della Banca mondiale, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e della Banca europea di investimento su possibili prestiti fino a 25 miliardi di euro per sostenere le istituzioni finanziarie dell'Europa centrale e dell'Est.

Intorno alle 9,40 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede oltre il 2%, mentre, tra i singoli listini, l'inglese Ftse 100 .FTSE arretra dell'1,9%, il tedesco Dax .GDAXI dell'1,97% e il francese Cac 40 .FCHI del 2,04%.

Tra i titoli in evidenza:

* LLOYDS TSB (LLOY.L: Quotazione) cede il 7,6%. L'istituto non ha ancora finalizzato i dettagli dell'operazione che gli permetterà di mettere miliardi di sterline sotto la protezione dello stato. La banca ha registrato nel 2008 una perdita consistente causata dall'acquisizione lo scorso gennaio di Hbos.

* Tra le altre banche inglesi ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) cede il 7%, BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) il 5%.

* Il titolo CITIGROUP quotato a Francoforte TRV.F (C.N: Quotazione) cede lo 0,5% dopo l'accordo di ieri tra il colosso americano e il governo Usa per convertire 25 miliardi di azioni privilegiate.

* Tensione tra i farmaceutici che cedono il 4,18% con NOVARTIS NOVN.VX a -6,6%, BASILEA PHARMA (BSLN.S: Quotazione) a -6% e SANOFI-AVENTIS (SASY.PA: Quotazione) a -4%.

* La compagnia telefonica tedesca DEUTSCHE TELEKOM (DTEGn.DE: Quotazione) sale del 2,2% dopo risultati 2008 leggermente superiori ai propri obiettivi e la proposta di mantenere invariato il dividendo a 78 centesimi.