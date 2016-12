Borse europee viste positive in apertura , proseguono rally

PARIGI, 27 luglio (Reuters) - Le borse europee sono viste in positivE in apertura e stamane, sulla scia dei rialzi dei listini asiatici, potrebbero proseguire il rally che dura ormai da due settimane. A sostenere i mercato soprattutto la speranza di ulteriori risultati trimestrali buoni.

Per l'Europa i bookmaker vedono l'Ftse 100 .FTSE in rialzo tra 30 e 53 punti (+1,2%) in avvio, il Dax .GDAXI in progresso tra 43 e 60 punti, o dell'1,2%, e un Cac-40 .FCHI tra in crescita tra 24 e 38 punti, o l'1,1%.