Borse europee viste piatte in avvio, occhi a Pil Usa

LONDRA, 27 agosto (Reuters) - Le borse europee sono viste piatte in avvio, sulla scia del calo messo a segno dalle piazze asiatiche in una seduta caratterizzata da prese di profitto soprattutto in Giappone, dopo che il mercato la vigilia ha toccato il massimo da 10 mesi. L'indice Nikkei .N225 si avvia a concludere la seduta in calo di oltre l'1,7%.