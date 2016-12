BORSE EUROPA-In tenuta con petroliferi forti,deboli i finanziari

indici chiusura

DJ Stoxx tech 184,22 +0,35 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 27 ottobre (Reuters) - Borse europee in tenuta nonostante lo scivolone di assicurativi e bancari con ING ING.AS a picco per la seconda seduta consecutiva e COMMERZBANK (CBKG.DE: Quotazione) penalizzata da voci di utili sotto pressione. Deboli anche le auto con RENAULT (RENA.PA: Quotazione) che indossa la maglia nera del settore dopo essere stata declassata da Morgan Stanley a "underweight".

Forti i petroliferi con BP (BP.L: Quotazione) che balza di quasi il 5% dopo aver battuto le previsioni degli analisti con un utile trimestrale irrobustito dalla riduzione dei costi.

Intorno alle 10,40 l'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,21%. A Londra il Ftse 100 .FTSE è piatto, a Francoforte il Dax .GDAXI avanza dello 0,15% e il Cac 40 dello 0,2%.

Tra i titoli in evidenza: * Nonostante le prime battute in territorio positivo anche UBS UBSN.VX si sintonizza al tono negativo dei bancari nel giorno della nomina del nuovo responsabile del wealth management negli Stati Uniti.

* Fra i tech affonda INFINEON (IFXGn.DE: Quotazione), su voci di mercato che parlano della perdita del contratto per l'I-phone, mentre DASSAULT SYSTEMS (DAST.PA: Quotazione) s'impenna dopo aver raggiunto un accordo per rilevare la divisione vendite e assistenza clienti di IBM (IBM.N: Quotazione) per 600 milioni di dollari.

* Dopo un allungo iniziale, si sgonfia MICHELIN (MICP.PA: Quotazione): il produttore di pneumatici francese ha detto che continua a puntare a una generazione di cassa positiva per la seconda metà dell'anno dopo aver registrato vendite in discesa del 10,9% nel terzo trimestre, poco meglio delle previsioni.

* Sostenuti gli acquisti verso il settore europeo del food and beverage (+1,2%) con il gruppo di superalcolici PERNOD RICARD (PERP.PA: Quotazione) tonico dopo l'odierna promozione a "buy" da Nomura.

* Denaro anche sui farmaceutici dove brilla la danese GENMAB (GEN.CO: Quotazione) dopo aver ottenuto il via libera delle autorità statunitensi alla commercializzazione di un farmaco sviluppato con GLAXO (GSK.L: Quotazione).

* In rialzo anche i media: oggi Exane Bnp Paribas ha promosso il settore europeo a "outperform", rivedendo al rialzo la raccomandazione su REED ELSEVIER (REL.L: Quotazione) che guadagna quasi il 4%.

* VESTAS (VWS.CO: Quotazione) festeggia con un balzo superiore al 7% la conferma della guidance per l'esercizio in corso, giunta a sorpresa dopo un terzo trimestre più robusto delle previsioni. Il rally del produttore di turbine eoliche contagia le quotazioni della concorrente spagnola GAMESA (GAM.MC: Quotazione).

* AKZO NOBEL (AKZO.AS: Quotazione) affonda nel comparto chimico europeo : il gruppo olandese ha annunciato un utile operativo superiore alle stime per il terzo trimestre grazie a un significativo contenimento dei costi, ma una contrazione delle vendite del 10%. La conferma delle stime per l'esercizio e il risultato operativo oltre le previsioni spingono, viceversa, BAYER (BAYGn.DE: Quotazione).

* Tra le mid-cap tecnologiche tedesche i risultati imprimono slancio al produttore di chip DIALOG SEMICONDUCTOR (DLGS.DE: Quotazione) in controtendenza all'indice di settore Tecdax .TECDAX (-0,4%).