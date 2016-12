BORSE EUROPA - Indici in rialzo con banche, Goldman spinge media

indici chiusura

alle 10,30 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.478,51 +0,41 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 869,82 +0,57 831,97

DJ Stoxx banche 184,48 +1,56 149,51

DJ Stoxx oil&gas 294,96 +0,48 264,50

DJ Stoxx tech 172,43 +1,22 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 27 maggio (Reuters) - Le borse europee rialzano la testa stamani, guidate dai bancari e ispirate dai guadagni di Wall Street. Il balzo in avanti della fiducia dei consumatori statunitensi ha ridato slancio alle attese di una ripresa dell'economia, alimentando gli acquisti sui settori più ciclici e deprimendo quelli più difensivi. Denaro anche sui media dopo un report incoraggiante di Goldman Sachs.

Intorno alle 10,30 l'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,4%. Sulle singole piazze, Parigi .FCHI sale dello 0,5, Francoforte .GDAXI dello 0,35% e Londra .FTSE dello 0,4%.

Tra i titoli in evidenza:

* In grande spolvero i media: Goldman ha promosso ITV (ITV.L: Quotazione) a "buy" da "sell", aggiungendo l'emittente commerciale nella propria lista "conviction buy" list e il titolo balza del 10% circa. Upgrade anche per la tedesca Premiere PREGn.DE a "buy" da "neutral" e per JC Decaux (JCDX.PA: Quotazione), TVN TVNN.WA e Johnston Press (JPR.L: Quotazione) a "neutral" da "sell". Il broker ha tuttavia declassato Telecinco (TL5.MC: Quotazione) e Axel Springer (SPRGn.DE: Quotazione) a "sell" da "neutral" e il primo perde terreno.

* Sotto pressione PERNOD RICHARD (PERP.PA: Quotazione): il colosso del beverage ha detto che è troppo presto per parlare di ripresa dei propri mercati anche se le vendite hanno registrato un incremento ad aprile.

* Il titolo è il peggiore del settore "food and beverage" europeo, comparto difensivo che, come quello farmaceutico, oggi è tra i pochi con il segno meno. Restano indietro anche utilities e telefonici.

* Ben comprati i tecnologici dove ALCATEL-LUCENT ALUA.PA balza di due abbondanti punti percentuali nel giorno in cui WestLB ha migliorato la raccomandazione sul titolo a "add" da "reduce" e il prezzo obiettivo a 2,03 da 1,6 euro. Upgrade del broker tedesco anche per UNITED INTERNET (UTDI.DE: Quotazione) (a "buy") e il titolo avanza di quasi il 4%.