BORSE EUROPA - Indici in rialzo su scia Usa e Asia

indici chiusura

alle 10 var% 2007 --------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.416,99 +1,82 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 847,01 +1,98 1.506,61

DJ Stoxx banche 164,03 +2,31 424,26

DJ Stoxx oil&gas 291,87 +2,55 442,02

DJ Stoxx tech 159,54 +2,03 304,27 --------------------------------------------------------------

LONDRA, 27 novembre (Reuters) - Le borse europee salgono a inizio seduta guidate da energetici e bancari, sulla scia dei progressi registrati in Asia e negli Stati Uniti.

Intorno alle 10 il FTSEurofirst 300 sale del 2%. Sulle singole piazze il britannico FTSE 100 .FTSE guadagna l'1,3%, il tedesco DAX .GDAXI l'1,9% e il francese CAC-40 .FCHI il 2%.

I volumi saranno sottili a causa della chiusura dei mercati Usa per il Thanksgiving Day.

"Sarà una giornata poco significativa in attesa del Black Friday negli Stati Uniti - il giorno in cui tutti i conti dei gruppi retail passano dal rosso al nero", dice Justin Urquhart Stewart di Seven Investment Management. "Ma, se va come in Gran Bretagna, potrebbe diventare il Venerdì Nero nel senso sbagliato", aggiunge.

Il settore retail è tra quelli più colpiti in borsa dai timori della crisi economica.

In aggiunta alle preoccupazioni sull'economia, sono tornati alla ribalta i timori sui rischi geopolitici dopo gli attacchi in India lanciati da presunti terroristi islamici. Resta tesa anche la situazione in Thailandia, dopo che il primo ministro Somchai Wongsawat ha rifiutato di dimettersi.

"Questi eventi alimentano il nervosismo sui mercati emergenti, già indeboliti dall'effetto a catena iniziato con il rallentamento economico degli Stati Uniti", commenta Stewart.

Tra i titoli in evidenza oggi: * Le banche sono uno dei settori più comprati. In luce Standard Chartered (STAN.L: Quotazione), in rialzo di oltre il 6% dopo i recenti cali, Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione) (+4%) e UBS UBSN.VX (+4,3%).

* Nel settore energetico BP (BP.L: Quotazione) e Total (TOTF.PA: Quotazione) salgono di circa il 2,5%.

* Bene i produttori di auto sulle speranze di un salvataggio di GM (GM.N: Quotazione), salita del 35% a Wall Street. "Le persone hanno iniziato a credere che il governo Usa non possa permettersi di lasciare fallire GM. Le conseguenze sull'economia sarebbero terribili, un terremoto di cui certo non c'è bisogno in questo momento", dice un trader. Renault (RENA.PA: Quotazione), Peugeot (PEUP.PA: Quotazione), BMW (BMWG.DE: Quotazione) e Daimler (DAIGn.DE: Quotazione) segnano rialzi tra il 3,8 e il 5%.