BORSE EUROPA - Indici in ribasso su apertura Wall street

indici chiusura

alle 15,40 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.777,79 -0,41 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 968,99 -0,51 831,97

DJ Stoxx banche 231,43 -0,38 149,51

DJ Stoxx oil&gas 300,53 -0,23 264,50

DJ Stoxx tech 180,69 +0,75 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 27 agosto (Reuters) - Le piazze europee dopo una seduta poco mossa si muovono ora in terreno negativo spinta dall'apertura col segno meno di Wall Street.

La borsa americana ha aperto con gli indici in rosso dopo la pubblicazione dei dati sul pil del secondo trimestre che perde meno del previsto e i sussidi per i disoccupati, scesi dalla scorsa settimana ma non quanto atteso.

Il settore più brillante è quello tecnologico che cresce dello 0,75% dopo aver superato l'1,5%, trainato da NOKIA NOK1V.HE che oggi ha presentato un nuovo smartphone con software linux e cresce di oltre il 3%.

Il calo del prezzo del petrolio che scende sotto i 71 dollari al barile, trascina al ribasso lo stoxx energetico .

I ribassi maggiori sono però delle auto , chimico e alimentare , tutti sotto il -1,5%.

Intorno alle 15,40 l'indice europeo FTSEurofirst perde lo 0,51%. L'inglese Ftse .FTSE cala dello 0,24%%, il tedesco Dax .GDAXI scende dello 1,02% e l'indice francese Cac 40 .FCHI dello 0,37%.

Tra i titoli in evidenza:

* CREDIT AGRICOLE (CAGR.PA: Quotazione) guadagna oltre il 4% dopo la pubblicazione di risultati migliori delle attese nel secondo trimestre. Rialzo a due cifre per NATIXIS (CNAT.PA: Quotazione), che dopo le buone notizie di mercoledì oggi e' stata promossa da numerosi broker.

* Settore peggiore quello delle auto .SAXP, BMW (BMWG.DE: Quotazione), VW (VOWG.DE: Quotazione) e PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione) in calo tra l'1,3% e il 2,6%. La francese PEUGEOT CITROEN (PEUP.PA: Quotazione) vede la domanda totale di auto in Europa in calo del 7% nel secondo semestre. DAIMLER (DAIGn.DE: Quotazione) perde quasi il 3% dopo l'annuncio della causa intentata da Chrysler. Anche VOLVO (VOLVb.ST: Quotazione) cede oltre il 2,5% dopo l'annuncio di vendite di camion in calo del 54% su anno in luglio.

* Sale del 4% la big francese della banda larga ILIAD (ILD.PA: Quotazione) dopo l'annuncio di un margine operativo del 31,7% e di un cash flow, esclusa l'integrazione con Alice, di 178 milioni di euro.

* Bene anche il gruppo MWB MWB.L che spazia dagli hotel al retail, in progresso del 4,3% dopo aver riportato dati stabili per il primo trimestre del 2009 nonostante le difficili condizioni di mercato e ha annunciato perdite inferiori alle attese.

* GDF SUEZ GSZ.PA avanza di quasi il 3% dopo la pubblicazione di dati semestrali e una revisione al rialzo del rating.

* ACCOR (ACCP.PA: Quotazione) guadagna oltre il 5%% dopo i risultati semestrali e l'annuncio di uno studio sulla separazione delle due attività del gruppo.

* DEXIA (DEXI.BR: Quotazione) cede il 6% malgrado l'annuncio di buoni risultati trimestrali per il secondo trimestre consecutivo.

* Q-CELLS QCEG.DE cede oltre il 4% sulla scia di indiscrezioni stampa sulla rottura di un accordo con l'americana MEMC WFR.N per la realizzazione di un impianto di pannelli solari in Germania.

* BAYER BAYG.DE perde il 4,62% per le preoccupazioni legate ai buoni risultati di un farmaco concorrente prodotto da Boehringer Ingelheim.