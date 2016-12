BORSE EUROPA - Indici calano su timori febbre suina, balza Roche

indici chiusura

LONDRA, 27 aprile (Reuters) - La preoccupazione per la diffusione della febbre suina - che in Messico ha ucciso un centinaio di persone - falcidia i prezzi di tutti i settori in Europa stamani, affossando in particolare il comparto del turismo (Travel and Leisure ); la paura del virus dà contestualmente slancio ai farmaceutici, ROCHE ROG.VX e GLAXOSMITHKLINE (GSK.L: Quotazione) in testa, che beneficiano delle attese di un aumento delle vendite dei propri anti-influenzali Tamiflu e Relenza.

Intorno alle 10,30 l'indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde l'1,4% mentre, tra i singoli listini, il Dax di Francoforte .GDAXI cede l'1,3%, il Cac 40 parigino .FCHI l'1,2% e il Ftse 100 londinese .FTSE lo 0,65%.

I titoli in evidenza oggi:

* Le principali compagnie aeree europee come Air France-KLM (AIRF.PA: Quotazione), British Airways e Lufthansa (LHAG.DE: Quotazione) lasciano sul terreno rispettivamente il 6,5% e l'11%, anche se il ribasso a doppia cifra del carrier tedesco in parte riflette la quotazione ex-dividendo. La spagnola Iberia IBLA.MC, che ha legami forti con i mercati sudamericani, cede il 6%. La low cost Ryanair (RYA.I: Quotazione) oltre il 4%.

* Nel settore alberghiero Accor (ACCP.PA: Quotazione) perde il 5%, il gruppo Carnival (CCL.L: Quotazione), che offre crociere nel Golfo del Messico, lascia sul campo il 6,7% e il gruppo Intercontinental (IHG.L: Quotazione) il 5%.

* SOCGEN (SOGN.PA: Quotazione) è in calo di quasi il 3% dopo aver smentito voci stampa di svalutazioni per 5 miliardi di euro l'anno scorso. Più pronunciate le perdite di FORTIS FOR.BR dopo che il maggiore azionista Ping An (601318.SS: Quotazione) ha reso noto che domani voterà contro la cessione della maggioranza degli asset bancari a BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione). Il titolo dell'istituto francese, dopo un avvio in calo del 5%, riduce il ribasso.

* Volatile DEUTSCHE BANK (DBKGn.DE: Quotazione) dopo che, secondo il quotidiano tedesco Handelsblatt, la banca dovrebbe aver raggiunto nel primo trimestre l'obiettivo di lungo periodo di un Roe del 25%.

* In controtendenza avanza fra gli assicurativi AVIVA (AV.L: Quotazione) dopo che la compagnia britannica ha detto di aver aumentato le vendite del primo trimestre oltre le stime dell'11% e di aver rafforzato il proprio surplus di solvibilità.

* Nota negativa fra i farmaceutici per Bayer BAYG.DE dopo che il farmaco Nexavar, sviluppato con Onyx Pharma, non ha centrato l'obiettivo di contrastare il melanoma in una sperimentazione clinica di fase avanzata.

