BORSE EUROPA - Prosegue rally su banche, assicurazioni

indici chiusura

alle 16,00 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.019,53 +2,76 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 732,23 +2,25 831,97

DJ Stoxx banche 117,53 +7,44 149,51

DJ Stoxx oil&gas 262,34 +0,48 264,50

DJ Stoxx tech 137,54 +0,67 152,86 ----------------------------------------------------------------

PARIGI, 26 febbraio (Reuters) - Le borse europee proseguono toniche negli scambi del pomeriggio interrompendo la serie di quattro sedute consecutive di ribassi grazie al rally dei titoli bancari guidati da Royal Bank of Scotland (RBS.L: Quotazione) e Ubs UBSN.VX.

Wall Street apre in rialzo, il sentiment positivo sui mercati risente anche delle dichiarazioni di due rappresentanti dell'amministrazione americana Obama secondo i quali nel bilancio Usa ci sarebbe spazio per risorse aggiuntive al sistema bancario.

Oltre ai bancari balzano gli assicurativi con Lyoyds (LLOY.L: Quotazione) Swiss Re RUKN.VX Ing ING.AS e Ing ING.AS tra i migliori del settore.

Deboli invce i farmaceutici che nelle ultime sedute avevano registrato un andamento migliore rispetto al mercato.

Poco dopo le 16,00 italiane, il FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna il 2,25%, mentre, tra i singoli listini, l'inglese Ftse 100 .FTSE sale dell'1,4%, il tedesco Dax .GDAXI del 2,3% e il francese Cac 40 .FCHI dell'1,5%.

Tra i titoli in evidenza

* ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) sale del 20% circa dopo l'annuncio dell'intenzione di aderire al programma del governo per proteggere 325 miliardi di asset rischiosi che potrebbe far salire la quota di partecipazione dello stato fino al 95%.

L'istituto britannico metterà inoltre mano a un piano di ristrutturazione che prevede una riduzione di 2,5 miliardi di sterline di costi dopo aver chiuso il 2008 con una perdita di 24,1 miliardi, la più ampia mai vista nella storia economica della Gran Bretagna.

* ALLIANZ (ALVG.DE: Quotazione) avanza del 12% in un mercato sollevato dal fatto che i problemi con l'ex controllata Dresdner siano finalmente terminati. Il gruppo assicurativo ha annunciato una perdita 2008 maggiore delle attese colpita dal rosso dell'ex controllata nell'investment banking Dresdner, ceduta lo scorso mese a Commerzbank (CBKG.DE: Quotazione).

* UBS UBSN.VX balza del 15%, sulla scia della nomina con effetto immediato a Ceo di Oswald Gruebel.

* Il gruppo chimico tedesco BASF BASF.DE estende i guadagni a oltre l'8% dopo che l'AD ha ribadito l'impegno a un divendo stabile nei prossimi anni.