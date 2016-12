BORSE EUROPA - Indici annullano iniziali rialzi, pesano bancari

indici chiusura

alle 10,15 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.148,03 -0,05 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 744,27 +0,04 831,97

DJ Stoxx banche 127,28 +0,04 149,51

DJ Stoxx oil&gas 264,27 +0,16 264,50

DJ Stoxx tech 146,44 -1,53 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 26 marzo (Reuters) - Dopo un'apertura in lieve rialzo le borse europee ritracciano risentendo della flessione dei bancari, partiti bene, e dei titoli retail.

I mercati azionari continentali riprendo fiato dopo un rally di cinque sedute consecutive alimentato ieri dai dati Usa sul mercato immobiliare che hanno alimentato le speranze che l'economia globale sia sulla strada della ripresa.

Guadagni nel settore delle attività estrattive sulla scia dei rialzi di prezzi dei metalli e del petrolio: BHP Billiton (BLT.L: Quotazione), Anglo American (AAL.L: Quotazione), Rio Tinto (RIO.L: Quotazione) ed Eurasian Natural Resources ENRC.L segnano progressi tra l'1,6% e il 6,7%.

Tra i finanziari, Societe Generale (SOGN.PA: Quotazione) cede il 2%, Credit Agricole (CAGR.PA: Quotazione) l'1% e Axa (AXAF.PA: Quotazione) il 2,6%.

Intorno alle 10,15 l'indice Ftse Eurofirst 300 .FTEU3 è piatto. In frazionale rialzo Londra .FTSE, mentre è sotto la parità Parigi .FCHI. Francoforte .GDAXI tra i più tonici sale dello 0,24%.

Tra i titoli in evidenza:

* VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione), tra le migliori big cap del listino di Francoforte, sale dell'11,6% dopo che un accordo di rifinanziamento da 10 miliardi di euro per la controllante PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione) annunciato ieri ha aperto le speculazioni che quest'ultima possa aumentare la propria partecipazione nel più grande costruttore di auto europeo.

* MAN GROUP (EMG.L: Quotazione) balza del 10,8% in cima all'indice Ftse 100 britannico sulla scorta di un aggiornamento dell'attività del più grande edge fund quotato al mondo.

* KINGFISHER KFG.L perde il 4% circa dopo che i risultati 2008 sono stati in linea con le stime ma il principale retailer sui prodotti per la casa in Europa ha detto di attendersi un anno particolarmente difficile.