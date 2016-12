BORSE EUROPA - Indici limano perdite dopo dati Usa, bene tech

indici chiusura

alle 15,50 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.271,18 -0,28 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.163,29 -0,50 1.314,42 DJ Stoxx banche 281,84 -0,77 337,67 DJ Stoxx oil&gas 368,82 -0,92 435,73 DJ stoxx tech 244,08 +1,07 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 26 agosto (Reuters) - Le piazze europee riduce le perdite nel tardo pomeriggio grazie ai dati Usa e in concomitanza con il recupero di di Wall Street che aveva aperto in ribasso

Alle 16 il FtsEurofirst .FTEU3 cede lo 0,1% a 1.167,78 punti. In mattinata i mercati sono stati colpiti dai dati relativi all'Ifo tedesco inferiori alle attese e nuovi timori relativi al fatto che società finanziarie diano il via a vendite di asset divenuti rischiosi.

Nel pomeriggio poi l'indice di fiducia dei consumatori Usa, ai massimi da maggio, ha un po' risollevato i listini.

"La mia opinione è che questa volatilità continuerà a rimanere elevata e continueranno i movimenti laterali (dei mercati) che abbiamo visto di recente", ha commentato Philip Isherwood, economista di Dresdner Kleinwort.

"C'è un ridotto rischio inflazione ma un grande rischio economico e relativo agli utili e questo tiene a freno i mercati", ha aggiunto.

I prezzi del greggio più bassi hanno allentato i timori per l'inflazione e nel lungo termine potranno aiutare i mercati, ma negli scambi di oggi hanno favorito il calo del settore energetico e petrolifero che cede intorno l'1%. In ribasso anche i titoli delle materie prime e il settore auto che cedono rispettivamente l'1,98% e lo 0,96%.

Rimane sotto pressione il settore bancario ,in calo intorno allo 0,6% su timori per la crescita economica globale e per il settore finanziario colpito dalla crisi del settore immobiliare Usa.

"Ci sono troppe banche e non abbastanza business", ha detto Justin Urquhart-Stewart, direttore degli investimenti di 7 Investment Management.

"Ulteriori problemi sono previsti nel settore immobiliare americano e gli investitori si aspettano ancora di toccare il fondo", ha aggiunto.

In uno scenario profondamente negativo, i titoli tecnologici sono tra i pochi ad avanzare, guadagnando l'1,3%.

Alle 16 circa le principali piazze europee vedono l'indice inglese FTSE 100 .FTSE in calo dell'1,02, il tedesco Dax .GDAXI vira in positivo e segna +0,46% e il francese Cac 40 .FCHI cede lo 0,14%

Tra i titoli in evidenza:

* Scendono i minerari, colpiti dal calo del prezzo delle materie prime. XSTRATA XTA.L, RANDGOLD (RRS.L: Quotazione), ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione) e KAZAKHMYS (KAZ.L: Quotazione) perdono tutti tra il 2,6% e il 3,5%.

* L'atmosfera negativa ha influenzato anche RIO TINTO (RIO.L: Quotazione) che cede intorno al 2,5% nonostante abbia comunicato risultati migliori delle attese con utili del primo semestre in crescita del 55%.

* Tra gli energetici scambiano in ribasso BP (BP.L: Quotazione), ROYAL DUTCH SHELL (RDSa.L: Quotazione), TULLOW OIL (TLW.L: Quotazione), BG GROUP BG.L, che cedono tutti tra l'1,8% e il 2,8%.

* Con il segno meno LLOYDS TBS (LLOY.L: Quotazione), ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione), STANDARD CHARTERED (STAN.L: Quotazione), BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione) che cedono tutte tra il 2 e il 3,7%.

* CREDIT SUISSE CSGN.VX prende il controllo di Asset Management Finance Corporation acquisendone l'80% per 384 milioni di dollari. La banca svizzera perde quasi l'1,8%.

* Sul fronte dei rialzi, la britannica AXON GROUP AXO.L è balzata di oltre il 20% sulle attese di una contro offerta del valore di 407 milioni di sterline (753 milioni di dollari) a Infosys Technologies (INFY.BO: Quotazione) per l'acquisizione della società.

*ELAN ELN.I sale di oltre il 10%, dopo la revisione dell'ammonimento contro il farmaco Tysabri, prodotto insieme a Biogen Idec (BIIB.O: Quotazione). La casa farmaceutica irlandese era scesa drasticamente dall'annuncio del 31 luglio che alcuni pazienti a cui era stato prescritto il farmaco avevano sviluppato una malattia fatale al cervello.

* In denaro anche la svedese NOKIA NOK1V.HE che ha presentato i due modelli di telefoni cellulari N79 e N85, per contrastare la concorrenza crescente di Apple e Samsung. I due modelli di cellulari saranno in vendita a partire da ottobre e saranno dotati di fotocamera da 5 megapixel e giochi.