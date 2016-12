BORSE EUROPA - Indici in rialzo su finanziari, Barclays +60%

indici chiusura

alle 15,45 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.201,90 +2,52 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 774,42 +1,83 831,97

DJ Stoxx banche 124,53 +6,45 149,51

DJ Stoxx oil&gas 262,90 +2,14 264,50

DJ Stoxx tech 146,01 +0,08 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 26 gennaio (Reuters) - Sono le banche le protagoniste del rialzo di oggi dell'azionariato europeo, con BARCLAYS (BARC.L: Quotazione) che guida la corsa salendo di oltre il 60%.

Sulla rimonta di uno dei settori più tormentati dalla crisi, le borse prendono un attimo di respiro, dopo che nelle ultime 13 sedute hanno chiuso per ben 12 volte in rosso.

I finanziari scalano la classifica dei titoli migliori della giornata, piazzandosi saldamente nelle prime postazioni: oltre a BARCLAYS c'è BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione) (+42,86%), ING ING.AS (+29,65), ALLIED IRISH BANK (ALBK.I: Quotazione) (+26,84%), il gruppo bancario LLOYDS (LLOY.L: Quotazione) (+24,14%), RBS (RBS.L: Quotazione) (+16,53). Intorno alle 15,45 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dell'1,83% mentre, tra i singoli listini, l'indice Ftse 100 britannico .FTSE guadagna il 2,44%, il tedesco Dax .GDAXI il 2% e il francese CAC .FCHI il 2,33%.

Tra i titoli in evidenza:

* Vola la banca britannica BARCLAYS (BARC.L: Quotazione), in rialzo di oltre il 60% dopo aver precisato che gli utili pretasse 2008 stimati a oltre 5,3 miliardi di sterline includeranno l'impatto di 8 miliardi di sterline in svalutazioni lorde.

* L'olandese ING ING.AS balza di quasi il 30% dopo aver previsto il ricorso a garanzie statali per i titoli legati a mutui. Il gruppo ha annunciato anche forti tagli al personale per 7.000 unità su 130.000.

* Salgono rispettivamente del 26 e del 42% le banche irlandesi BANK OF IRELAND (BKIR.I: Quotazione) e ALLIED IRISH BANK (ALBK.I: Quotazione) dopo che ieri indiscrezioni stampa hanno parlato di un piano governativo per assicurare miliardi di prestiti a rischio, per evitare ulteriori nazionalizzazioni.

* BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione) sale del 14% dopo aver garantito una chiusura complessivamente positiva nel 2008, con un utile di circa 3 miliardi, nonostante una perdita nel quarto trimestre di circa 1,4 miliardi di euro. * Avanza di quasi il 16% INDEPENDENT NEWS & MEDIA (INME.I: Quotazione) nonostante la previsione di profitti in calo del 10% nel 2008. La società di media inglese ha detto inoltre di non aspettarsi miglioramenti nelle condizioni pubblicitarie nel 2009.

* Il gruppo inglese fornitore di impianti di riscaldamento e di idraulica WOLSELEY (WOS.L: Quotazione) precipita del 30% sulla previsione di utili semestrali più che dimezzati per la debolezza della sterlina e il rallentamento del mercato immobiliare.

Negli ultimi 5 mesi del 2008, l'utile pretasse è sceso di circa il 66% su anno, mentre il debito netto è salito a 3 miliardi di sterline.

* PHILIPS (PHG.AS: Quotazione) sale di oltre il 7% nonostante abbia annunciato la prima perdita trimestrale dal 2003. Il gruppo ha detto però che accelererà il piano di ristrutturazione che prevede 6.000 posti di lavoro in meno.

* Nel settore automotive affonda CONTINENTAL (CONG.DE: Quotazione), in calo del 17% dopo indiscrezioni stampa sulla necessità di aiuti statali da parte della società e del suo principale azionista Schaeffler.