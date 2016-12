BORSE EUROPA - In rialzo su banche, vola Rbs, occhio a risultati

indici chiusura

alle 10,00 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.012,95 +2,43 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 731,30 +2,12 831,97

DJ Stoxx banche 116,07 +6,06 149,51

DJ Stoxx oil&gas 264,64 +1,36 264,50

DJ Stoxx tech 138,25 +1,19 152,86 ----------------------------------------------------------------

FRANCOFORTE, 26 febbraio (Reuters) - Le borse europee avanzano in territorio positivo, in una giornata segnata dall'arrivo di molte trimestrali importanti.

Ancora una volta sotto i riflettori i titoli finanziari dopo che Royal Bank of Scotland ha manifestato l'intenzione di partecipare a un programma del governo inglese di protezione degli asset per un valore di 325 miliardi. I titoli delle banche inglesi volano negli scambi londinesi, segnando rialzi superiori al 30% nel caso di Lloyds Tsb e RBS.

Intorno alle 10,00 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna oltre il 2%, mentre, tra i singoli listini, l'inglese Ftse 100 .FTSE sale del 2,39%, il tedesco Dax .GDAXI del 2% e il francese Cac 40 .FCHI dell'1,95%.

Tra i titoli in evidenza:

* ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) balza di oltre il 30% sulla sua adesione al programma del governo per proteggere i suoi asset. L'istituto britannico metterà inoltre mano a un piano di ristrutturazione che prevede una riduzione di 2,5 miliardi di sterline di costi dopo aver chiuso il 2008 con una perdita di 24,1 miliardi. Anche LLOYDS (LLOY.L: Quotazione) sale a due cifre.

* Il gruppo franco-belga di servizi finanziari DEXIA (DEXI.BR: Quotazione) cede il 4,5%, dopo una perdita 2008 maggiore del previsto a causa di nuove svalutazioni.

* Il più grande gruppo assicurativo europeo ALLIANZ (ALVG.DE: Quotazione) continua a scontare le perdite della ex controllata Dresdner, realizzando nel 2008 la prima perdita in sei anni, deludendo le attese del mercato. Il gruppo sale del 9,7%.

* BRITISH AMERICAN TOBACCO (BATS.L: Quotazione) è in rialzo del 2,9% sull'annuncio di utili più 19% nel 2008. Il secondo maggiore produttore di sigarette al mondo ha affermato di poter resistere alla crisi economica meglio della maggior parte delle rivali.

* UBS UBSN.VX balza dell'11%, sulla scia della nomina con effetto immediato a Ceo di Oswald Gruebel.

* Il gruppo chimico tedesco BASF BASF.DE avanza del 6,5% nonostante il lancio di un warning sul declino delle vendite nel 2009 e su un calo degli utili. Nel quarto trimestre l'Ebit della società, al netto di straordinarie, è sotto le stime degli analisti.

* Sempre a Francoforte l'utility tedesca RWE (RWEG.DE: Quotazione) perde il 2,7% sulla scia di utili netti in calo del 4,1% a 2,56 miliardi. La società ha tuttavia alzato i suoi target a medio termine, annunciando di aspettarsi un aumento in media del 10% per anno del suo utile netto ordinario fino al 2012.

* DEUTSCHE POST (DPWGn.DE: Quotazione) cede oltre il 9% dopo i risultati annunciati ieri sera che hanno evidenziato nel 2008 un Ebit in perdita per 567 milioni di euro, contro le attese degli analisti di una perdita di 706 milioni.