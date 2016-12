BORSE EUROPA - Indici partono negativi, venduti i petroliferii

indici chiusura

alle 9,35 var% 2007 --------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.357,11 -1,21 4.395,61

FTSEurofirst300 .FTEU3 825,09 -0,99 1.506,61

DJ Stoxx banche 158,55 -0,75 424,26

DJ Stoxx oil&gas 279,78 -2,10 442,02

DJ Stoxx tech 153,75 -1,20 304,27 --------------------------------------------------------------

LONDRA, 26 novembre (Reuters) - Avvio di seduta negativo per le borse europee, dopo due giorni di rialzi, penalizzate dalle vendite sulle società petrolifere

Intorno alle 9,35 l'indice Ftseurofirst 300 cede l'1,21%. L'indice è ieri salito dello 0,6% e dell'8,9% lunedì, ma ha perso oltre il 44% dall'inizio dell'anno, colpito dalla crisi del credito e dal rallentamento dell'economia. Sulle singole piazze il britannico FTSE 100 .FTSE scende dell'1,25%, il tedesco DAX .GDAXI dello 0,78% e il francese CAC-40 .FCHI dell'1,16%.

"La mossa della Fed (di incoraggiare i prestiti) non è stata accolta bene dal mercato", osserva un trader. "Non si possono costringere le banche a prestare del denaro se non vogliono. I mercati attendono di vedere un rallentamento del declino economico. Se emergono segnali di stabilità, potremmo vedere un rally", aggiunge.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* Il prezzo del brent è sceso dello 0,6% a 50,48 dollari al barile. Total (TOTF.PA: Quotazione), Eni (ENI.MI: Quotazione). BP (BP.L: Quotazione), Royal Dutch Shell (RDSa.L: Quotazione) e BG BG.L perdono fra l'1,5 e il 2,5%.

* AstraZeneca (AZN.L: Quotazione) sale del 2%, facendo meglio del settore farmaceutico europeo, dopo avere raggiunto un'intesa su un contenzioso cone Teva legato a una licenza sul farmaco anti asma Pulmicort.