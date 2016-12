BORSE EUROPA - Indici in rialzo, volano Barclays e Ing

indici chiusura

alle 10,15 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.166,73 +0,88 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 765,58 +0,66 831,97

DJ Stoxx banche 121,12 +3,54 149,51

DJ Stoxx oil&gas 260,80 +1,36 264,50

DJ Stoxx tech 145,31 -0,48 152,86 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 26 gennaio (Reuters) - Le borse europee sono positive dopo un avvio in lieve calo e dopo le perdite accumulate la scorsa settimana. A guidare il rialzo sono i titoli finanziari guidati da Barclays e Ing. Intorno alle 10 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,6%; alle spalle ha 12 chiusure negative su 13. Da inizio anno ha già perso il 9%, gravato soprattutto dalle banche, dopo aver lasciato sul terreno il 45% del suo valore nel 2008.

Tra i singoli listini l'indice Ftse 100 britannico .FTSE sale dell'1%, il tedesco Dax .GDAXI dello 0,2% e il francese CAC .FCHI dello 0,5%.

Gli analisti sottolineano però che, nonostante i rialzi di alcune bluechip, il tono di fondo resta negativo.

"C'è pioggia e tempesta là fuori. Abbiamo visto i tagli (di personale) di Philips e sembra che arriveranno molte altre notizie di questo tipo", dice Justin Urquhart Stewart, direttore investimenti di Seven Investment Management.

Tra i titoli in evidenza:

* Vola la banca britannica Barclays (BARC.L: Quotazione), in rialzo di quasi il 39% dopo aver parlato di un buon inizio d'anno e dopo aver rassicurato di non aver bisogno di capitali pubblici o privati. Barclays ha precisato anche che gli utili pretasse 2008 stimati a oltre 5,3 miliardi di sterline includeranno l'impatto di 8 miliardi di sterline in svalutazioni lorde: "Registreremo un utile ante imposte per l'anno ben sopra il consensus di mercato di 5,3 miliardi di sterline", ha detto la banca britannica in una lettera aperta a personale, clienti e azionisti.

"Anche se la nota di Barclays è decisamente positiva, le banche si trovano ancora in difficoltà e si stanno inesorabilmente muovendo verso il controllo dello Stato", dice Stewart di Seven Investment Management.

* BNP Paribas (BNPP.PA: Quotazione) ha aperto in netto calo, ma si è poi girata per salire di quasi il 6%. La banca francese ha preannunciato una perdita nel quarto trimestre di circa 1,4 miliardi di euro, ma ha garantito che l'intero anno si chiuderà in utile per circa 3 miliardi. * Dopo una sospensione per eccesso di rialzo, SOCIETE GENERALE (SOGN.PA: Quotazione) avanza di circa il 7%. Il gruppo ha siglato un accordo preliminare con Credit Agricole (CAGR.PA: Quotazione) (+5%) per fondere le attività di asset management.

* L'olandese ING ING.AS balza di qusi il 14% dopo aver previsto il ricorso a garanzie statali per i titoli legati a mutui e dopo le dimissioni dell'amministratore delegato. Il gruppo ha annunciato anche forti tagli di personale (7.000 unità su 130.000).

* Sempre nei Paesi Bassi, Philips Electronics (PHG.AS: Quotazione) guadagna più del 7% nonostante abbia annunciato la prima perdita trimestrale dal 2003; il gruppo ha detto però che accelererà il piano di ristrutturazione che prevede 6.000 posti di lavoro in meno.

* In calo i settori difensivi come gli alimentari e i farmaceutici, con Sanofi-Aventis (SASY.PA: Quotazione) in ribasso del 2,6% e Nestle NESN.VX dello 0,6%.

* Nel settore automotive affonda Continental (CONG.DE: Quotazione), in calo del 22% dopo indiscrezioni stampa sulla necessità di aiuti statali da parte della società e del suo principale azionista Schaeffler. Sabato il gruppo ha annunciato le dimissioni del Cfo, mentre Schaeffler ha nominato un nuovo presidente. "La notizia dell'uscita di un uomo chiave come il Cfo (Alan) Hippe non è buona", nota Kepler in uno studio in cui giudica "non una sorpresa" i rumour sugli aiuti pubblici.

* Pesante anche la biotech olandese Crucell CRCL.AS, in calo di oltre il 20%, dopo che Wyeth WYE.N si è ritirata dalle trattative per una acquisizione. Secondo fonti vicine alla situazione interpellate ieri da Reuters, il gigante farmaceutico Pfizer (PFE.N: Quotazione) sarebbe ormai sul punto di finalizzare l'acquisizione della concorrente Wyeth.