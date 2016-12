BORSE EUROPA - Indici giù su calo fiducia in economia e dati Ifo

indici chiusura

alle 10,00 var% 2007 --------------------------------------------------------------- DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.254,11 -0,80 3.711,03 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.154,78 -1,23 1.314,42 DJ Stoxx banche 280,22 -1,34 337,67 DJ Stoxx oil&gas 366,82 -1,39 435,73 DJ stoxx tech 241,57 +0,23 249,25 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 26 agosto (Reuters) - Le piazze europee hanno aperto in calo, estendendo le perdite della seduta di ieri, mentre non accennano ad attenuarsi le preoccupazioni sull'economia mondiale e, in particolare, sulla salute del sistema finanziario.

Ad aumentare il pessimismo degli investitori e a far peggiorare ulteriormente gli indici europei arriva in mattinata l'indagine mensile Ifo sul clima economico tedesco, largamente inferiore alle attese. Il dato segue la pubblicazione dell'indice sulla fiducia dei consumatori in Germania Gfk che ad agosto è scivolato più delle attese, ai minimi di 5 anni.

Attorno alle 10 l'indice che raggruppa le banche registra un brusco calo, di oltre l'1,2%, e non conseguono una performance migliore i titoli energetici e quelli delle materie prime in ribasso rispettivamente dell'1,34% e del 2,45%.

Vanno male anche le società di retail e l'indice delle società di trasporti , in uno scenario profondamente negativo, interrotto soltanto dai titoli tecnologici che avanzano timidamente in territorio positivo.

Sul fronte macro, gli investitori focalizzeranno la loro attenzione sui dati, previsti nel pomeriggio, sulle vendite di case negli Usa, che daranno indizi sullo stato del settore immobiliare americano, duramente colpito in quest'anno dalla crisi dei mutui subprime.

Alle 10,00 circa le principali piazze europee vedono l'indice inglese FTSE 100 .FTSE in calo del 2,35%, dopo la chiusura di ieri per una festività nazionale, mentre il tedesco Dax .GDAXI e il francese Cac 40 .FCHI sono in perdita rispettivamente dello 0,83 e dell'1,28%.

Alla stessa ora il contratto del greggio sul Nymex a ottobre CLc1 guadagna 41 centesimi a 115,52 dollari al barile, mentre l'analoga scadenza sul Brent registra un rialzo di 47 centesimi a 114,50 dollari.

Tra i titoli in evidenza:

* Scendono i minerari, colpiti dal calo del prezzo delle materie prime. XSTRATA XTA.L, RANDGOLD (RRS.L: Quotazione), ANGLO AMERICAN (AAL.L: Quotazione), BHP BILLITON (BLT.L: Quotazione) e KAZAKHMYS (KAZ.L: Quotazione) perdono tutti dal 3 al 2%.

* DRAGON OIL DGO.I sale di quasi il 3% dopo aver registrato nei giorni scorsi un aumento del 35% negli utili operativi del primo semestre.

* CAIRN ENERGY (CNE.L: Quotazione) guadagna oltre il 3,5% dopo aver registrato nel primo semestre risultati positivi. L'AD Bill Gammell ha detto che la società petrolifera sta lavorando per distribuire greggio dal Rajasthan nella seconda metà del 2009.

* ELAN ELN.I sale di oltre l'8% dopo la revisione dell'ammonimento contro il farmaco Tysabri, prodotto insieme a Biogen Idec (BIIB.O: Quotazione). La società farmaceutica irlandese era scesa drasticamente dal 31 luglio, dopo aver svelato che alcuni pazienti che avevano utilizzato il farmaco avevano sviluppato una malattia al cervello, solitamente fatale.

* BOIZEL CHANOINE CHAMPAGNE BCCP.PA ha registrato nel primo semestre una crescita del 4,8% del suo giro d'affari, a 108 milioni di euro.

Il produttore di champagne francese sale sull'annuncio di oltre l'1%.

* CREDIT SUISSE CSGN.VX prende il controllo di Asset Management Finance Corporation, comprando una quota dell'80% per 384 milioni di dollari. La banca svizzera perde quasi il 2%.

* OC OERLIKON OERL.VX perde quasi il 3% sulla scia di una perdita netta nel primo semestre di 313 milioni di franchi svizzeri. Il gruppo tecnologico svizzero dopo un'apertura positiva vira nettamente in territorio negativo.