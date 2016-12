Borse europee attese in lieve rialzo dopi rally cinque giorni

LONDRA, 26 marzo (Reuters) - Le borse europee sono attese in lieve rialzo in avvio seduta dopo cinque giornate di rally e dopo i guadgani di Wall Street sulla scia dei positivi dati economici.

Gli spreadbetter finanziari vedono per l'avvio dell'indice FTSE 100 di Londra .FTSE un rialzo fino a 28 punti (+0,7%) per il DAX tedesco .GDAXI fino a 11 punti (+0,3%) mentre il CAC di Parigi .FCGI è atteso in progresso fino a 17 punti (+0,6%).