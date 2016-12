BORSE EUROPA - Indici in rosso su utility e dati macro negativi

indici chiusura

alle 15,25 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.138,03 -0,52 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 739,21 -0,64 831,97

DJ Stoxx banche 127,23 +0,00 149,51

DJ Stoxx oil&gas 263,02 -0,34 264,50

DJ Stoxx tech 146,77 -1,30 152,86 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 26 marzo (Reuters) - Wall Street non riesce a trascinare in territorio positivo le borse europee, che si mantengono deboli, con il calo dei titoli energetici e delle utility compensato soltanto in parte dal rialzo dei titoli auto e dai minerari.

Dopo cinque sedute consecutive di rialzo, i mercati tornano quindi in rosso sotto una raffica di dati che non incoraggia certo l'ottimismo: sono sotto le attese le vendite al dettaglio inglesi. Il morale dei consumatori tedeschi è in forte ribasso e i consumatori francesi non se la passano molto meglio.

A questo si aggiunge da oltreoceano un nuovo aumento delle richieste di sussidi di disoccupazione, ormai a un drammatico record a 652.000, mentre le stime sul Pil americano del quarto trimestre sono state riviste leggermente al ribasso.

Intorno alle 15,25 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 è in lieve calo. L'indice benchmark ha già perso l'11% nel 2009, ma è risalito del 15% rispetto ai minimi record toccati la prima settimana di marzo.

Sono in calo rispettivamente dello 0,25% e dello 0,88% Londra .FTSE e Parigi .FCHI mentre Francoforte .GDAXI sale dello 0,14%.

Tra i titoli in evidenza:

* VOLKSWAGEN (VOWG.DE: Quotazione) continua il trend positivo della mattina, salendo di oltre il 10% dopo che un accordo di rifinanziamento da 10 miliardi di euro per la controllante PORSCHE (PSHG_p.DE: Quotazione) annunciato ieri ha aperto le speculazioni che quest'ultima possa aumentare la propria partecipazione nel più grande costruttore di auto europeo.

* MAN GROUP (EMG.L: Quotazione) sale del 5% sulla scia di un aggiornamento dell'attività del più grande edge fund quotato al mondo.

* KINGFISHER (KGF.L: Quotazione) perde il 3,6% circa, nonostante risultati 2008 in linea con le stime. Il principale retailer sui prodotti per la casa in Europa ha detto infatti di attendersi un anno particolarmente difficile.

* La società petrolifera quotata a Londra AFREN PLC AFRE.L balza di oltre il 14% dopo che le trivellazioni nel giacimento di Ebok, in Nigeria, hanno dato risultati ben al di sopra delle attese. In volo anche la CENTRAL AFRICAN MINING CFM.L, che guadagna un +44,5%, per l'intenzione di ripartire con le operazioni di estrazione del cobalto in Congo.

* Sempre sul fronte del petrolio anche la società francese BOURBON (GPBN.PA: Quotazione) è in rialzo, portando a casa un +6,7% dopo risultati sopra le attese, un aumento del dividendo e dichiarazioni ottimiste sul 2009.

* CONERGY CGYG.DE, specialista in celle solari, arretra del 15% segnando la peggiore performance tra le società tecnologiche tedesche .TECDAX sulla decisione di posticipare la pubblicazione dei risultati 2008, incrinando la già debole fiducia degli investitori.

* Il gruppo di abbigliamento svedese H&M (HMb.ST: Quotazione) lascia sul terreno quasi il 5% dopo un calo del 13% negli utili pretasse del primo trimestre.