BORSE EUROPA - Ampliano cali dopo dato case, rallentano banche

indici chiusura

alle 16,15 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 1.948,84 -1,45 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 712,42 -0,97 831,97

DJ Stoxx banche 108,26 +0,92 149,51

DJ Stoxx oil&gas 259,01 -0,3 264,50

DJ Stoxx tech 136,74 +0,51 152,86 ----------------------------------------------------------------

FRANCOFORTE, 25 febbraio (Reuters) - Le borse europee si rimangiano del tutto gli iniziali guadagni e anzi estendono le perdite, dopo i dati americani sulle nuove case. Pesa anche la delusione degli investitori per il discorso del presidente Barack Obama, che sembra non aver fornito segnali nuovi su come stabilizzare l'economia.

Verso le 16,15 l'indice Ftseurofirst 300 .FTEU3 è sui minimi di seduta e perde l'1,2% a 710 punti mentre i bancari, inizialmente sugli scudi, limano i segni più.

Negative, in particolare, le tlc tra cui si distinguono per il rosso Telecom Italia (TLIT.MI: Quotazione), Swisscom SCMN.VX e France Telecom FTE.PA.

Oltreoceano il Nasdaq .IXIC cede il 2%, come pure il Dow Jones .DJI. Tra i singoli listini, l'inglese Ftse 100 .FTSE sale dell0 0,86%, il tedesco Dax .GDAXI dell'1,31% e il francese Cac 40 .FCHI dell'1,45%.

Tra i titoli in evidenza:

* Rallentano ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS.L: Quotazione) e LLOYDS (LLOY.L: Quotazione), che nella mattinata erano arrivati a guadagnare fino al 5-6% sulla scia di un possibile piano del Tesoro inglese per assicurare i loro asset tossici, scrive il Financial Times.

* Sul fronte svizzero azzerano i guadagni CREDIT SUISSE CSGN.VX e UBS UBSN.VX, mentre il gruppo farmaceutico NOVARTIS NOVN.VX cede ancora il 2% dopo aver ammesso che i risultati del primo trimestre subiranno l'impatto dei cambi sfavorevoli delle valute.

* Tonica DEUTSCHE BÖRSE (DB1Gn.DE: Quotazione), che ieri sera i risultati del 2008 in linea con le attese.

* Gira in negativo il gruppo alberghiero francese Accor (ACCP.PA: Quotazione), -8%, che oggi ha annunciato utili operativi 2008 calati del 3,5%.