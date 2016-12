BORSE EUROPA -Indici girano in positivo su prezzi case Usa

indici chiusura

alle 15,45 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.784,75 +0,22 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 975,33 +0,06 831,97

DJ Stoxx banche 230,40 -0,35 149,51

DJ Stoxx oil&gas 303,90 +0,02 264,50

DJ Stoxx tech 176,50 -0,5 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 25 agosto (Reuters) - Le piazze europee passano in rialzo, seppur di poco, sui dati dei prezzi delle case in Usa superiori alle attese, dopo un inizio seduta negativo spinto dal rosso asiatico.

A invertire la tendenza del mercato azionario europeo sono stati, già in tarda mattinata, i futures Usa che indicavano una Wall Street in positivo sulle attese ottimistiche per i dati di dei prezzi delle case e la fiducia dei consumatori. Oltre ai futures un'importante sostegno ai mercati è arrivato dal petrolio che, dopo un inizio negativo, ha ricominciato a crescere.

La conferma del nuovo trend è arrivata poi con la pubblicazione dei dati Case/Shiller sui prezzi delle case maggiori rispetto alle attese e sulla apertura positiva della Borsa Usa.

Il settore migliore è quello del health care in crescita dello 0,62% mentre il peggiore è quello dei minerari.

Intorno alle 15,45 l'indice europeo FTSEurofirst guadagna lo 0,06%. L'inglese Ftse .FTSE è in calo dello 0,05%, il tedesco Dax .GDAXI cresce dello 0,23% e il francese Cac 40 .FCHI dello 0,24%.

Tra i titoli in evidenza:

* Tra i minerari , unico settore ancora negativo, in calo dello 0,54%%, ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione), KAZAKHMYS (KAZ.L: Quotazione), BHP BILLINTON (BLT.L: Quotazione), XSTRATA XTA.L in flessione tra l'1,8 e il 3,3%.

* Cresce il settore dei media , +0,6%, dopo una nota di Fitch che annuncia che "l'indutria potrebbe aver passato il periodo peggiore dell'estate" anche se prevede che "la ripresa sarà comunque lenta".

* Bene anche il settore enrgetico che rimbalza dopo le perdite iniziali grazie al petrolio che torna sopra i 74 dollari. Con BG Group BG.L, Bp (BP.L: Quotazione), Royal Dutch Shell (RDSa.L: Quotazione) e Total (TOTF.PA: Quotazione) tra +0,2% e 1,2%.

* Il gruppo irlandese CRH (CRH.I: Quotazione) (CRH.L: Quotazione), specializzato in materiali da costruzione, è in calo di oltre l'1% a Londra, nonostante abbia annunciato buone previsioni di crescita per la sua divisione Usa. Gli investitori sembrano più attenti al lento ritmo di avanzamento dei cantieri.

* Bene VODAFONE (VOD.L: Quotazione), che sale di oltre il 2,3%, dopo che JP Morgan ha rivisto il giudizio del settore telecom a "overweight" e consigliato l'acquisto del titolo. Il broker ha ache consigliato esposizioni su France Telecom FTE.PA e KPN (KPN.AS: Quotazione), che salgono rispettivamente del 3% e del 2,6%.

* TUI TIUGn.DE guadagna oltre il 10%, tra i titoli migliori a Francoforte, dopo che Morgan Stanley ha rivisto il suo giudizio sul settore del turismo a "overweight" da "equal weight" e portato la società a "overweight" per la prima volta da 10 anni.

* Nelle energie rinnovabili NORDEX NDXGk.DE è in progresso di circa il 2,5% dopo dati trimestrali migliori delle attese.

* Il gruppo PUNCH TAVERNS (PUB.L: Quotazione), il maggiore gestore di pub britannico, vola di oltre l'17% dopo aver annunciato un taglio di spesa maggiore delle attese di 1 miliardo di sterline, nonostante le difficili condizioni di mercato.