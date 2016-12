BORSE EUROPA - Indici in calo su banche, prese profitto e Cina

indici chiusura

DJ Stoxx tech 176,50 -0,59 152,86 --------------------------------------------------------------- MILANO, 25 agosto (Reuters) - Nei primi scambi della mattinata le borse europee si muovono in territorio negativo sulla scia dei listini asiatici, ripiegando rispetto al massimo da 10 mesi toccato la viglia.

"Abbiamo già sperimentato l'euforia. (Il calo degli indici) è dovuto a prese di profitto e ai timori per la Cina", commenta David Buik, partner di BGC Partners. "Non vedo una correzione importante ... prima che le persone non rientrino dalle vacanze", aggiunge.

A suscitare preoccupazione le dichiarazioni del premier cinese Wen Jibao, che ieri a mercati chiusi ha espresso preoccupazioni per l'economia e appesantito i listini, con Shanghai .SSEC che termina a -2,6% dopo aver toccato quota -5% nel corso della seduta.

Le banche sono tra le peggiori in Europa, sulla scia dello scivolone dell'analogo settore negli Usa provocato dopo che l'esperto Richard Bove ha dichiarato che in America nel corso della crisi falliranno ancora tra 150 e 200 istituti di credito.

In calo anche i minerari e gli energetici, sulla scia del greggio che in mattinata scivola sotto i 74 dollari al barile. Gli analisti di JP Morgan Europe hanno declassato il settore minerali e metalli a "neutral".

Intorno alle 10,10 l'indice europeo FTSEurofirst cede lo 0,42%. L'inglese Ftse .FTSE è in calo dello 0,38%, il tedesco Dax .GDAXI dello 0,37% e il francese Cac 40 .FCHI dello 0,32%.

Tra i titoli in evidenza:

* In rosso le banche , con BNP PARIBAS (BNPP.PA: Quotazione), UBS UBS.VX, BARCLAYS (BARC.L: Quotazione), LLOYDS (LLOY.L: Quotazione) in calo tra l'1,2% e l'1,9%.

* NATIXIS (CNAT.PA: Quotazione) resterà sospesa oggi. Les Echos ha scritto di una garanzia formale della controllante Banque populaire caisse d'Epargne (BPCE) su miliardi di asset tossici della banca, che al momento ha 35 miliardi di euro di attivo non liquido. Oggi si riuniranno i Cda delle due banche e i risultati del secondo trimestre verranno anticipati a domani.

* Tra i minerari in calo dell'1,8%, ANTOFAGASTA (ANTO.L: Quotazione), KAZAKHMYS (KAZ.L: Quotazione), BHP BILLINTON (BLT.L: Quotazione), XSTRATA XTA.L in flessione tra l'1,8 e il 3,3%.

* Il gruppo irlandese CRH (CRH.I: Quotazione) (CRH.L: Quotazione), specializzato in materiali da costruzione, è in calo di oltre l'1% a Londra, nonostante abbia annunciato buone previsioni di crescita per la sua divisione Usa. Gli investitori sembrano più attenti al lento ritmo di avanzamento dei cantieri.

* Sugli scudi VODAFONE (VOD.L: Quotazione), che sale di oltre l'1,8%, dopo che JP Morgan ha rivisto il giudizio del settore telco a "overweight" e consigliato l'acquisto del titolo. Il broker ha ache consigliato esposizioni su France Telecom FTE.PA e KPN (KPN.AS: Quotazione), che salgono rispettivamente dell'1,82% e dell'1,32%.

* TUI TIUGn.DE guadagna oltre il 9%, tra i titoli migliori a Francoforte, dopo che Morgan Stanley ha rivisto il suo giudizio sul settore del turismo a "overweight" da "equal weight" e portato la società a "overweight" per la prima volta da 10 anni.

* Nelle energie rinnovabili NORDEX NDXGk.DE è in progresso di circa il 3,7% dopo dati trimestrali migliori delle attese.

* Il gruppo PUNCH TAVERNS (PUB.L: Quotazione), il maggiore gestore di pub britannico, vola di oltre l'8% dopo aver annunciato un taglio di spesa maggiore delle attese di 1 miliardo di sterline, nonostante le difficili condizioni di mercato.