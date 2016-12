BORSE EUROPA- Indici recuperano da minimi ma cauti prima di Fed

indici chiusura

alle 10,00 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.354,61 +0,05 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 836,26 +0,31 831,97

DJ Stoxx banche 173,18 +0,78 149,51

DJ Stoxx oil&gas 279,56 +0,78 264,50

DJ Stoxx tech 167,43 +1,57 152,86 --------------------------------------------------------------- LONDRA, 24 giugno (Reuters) - Le azioni europee oscillano intorno alla paritò, dopo un iniziale recupero dai minimi di cinque settimane toccati ieri.

"Potremmo vedere un rimbalzo stamane, anche grazie ai risultati di Oracle ORCL.O che non sono stati malvagi come invece si poteva supporre", dice uno strategist di BNP Paribas.

Tuttavia "il quadro generale non cambia, siamo ancora orientati alla cautela e i dati macro continuano ad essere contraddittori. Oggi per esempio l'export giapponese è risultato ancora debole in maggio".

Gli occhi degli operatori sono puntati sulla Fed che annuncera le decisioni su tassi e politica monetaria.

Alle 10,00 l'indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 - che ieri aveva perso più del 3% - guadagna un marginale 0,1%. Poco mosso anche lo Stoxx 600 .STOXX, per cui Unicredit vede un "solido supporto tecnico" a 200 punti.

Nei singoli Paesi da piatti a leggermente negativi il Ftse 100 .FTSE, il Dax GDAXI e il Cac-40 .FCHI.

Tra i titoli in evidenza:

* Tonici i tecnologici incoraggiati dai risultati di Oracle: SAP (SAPG.DE: Quotazione), CAPGEMINI (CAPP.PA: Quotazione) e INFINEON IFXGN.DE avanzano dell'1% circa, con lo Stoxx di settore che guadagna l'1,6%.

* Bene anche energetici e titoli delle estrazioni minerarie, con Anglo American (AAL.L: Quotazione), Antofagasta (ANTO.L: Quotazione) e BP (BP.L: Quotazione) che salgono tra il 2 e il 3%. Lo Stoxx europeo delle materie prime sale del 3%, quello oil&gas dello 0,7%.

* Brilla AURUBIS (NAFG.DE: Quotazione), leader europeo nella fusione del rame, il cui rating è stato alzato a BUY da HOLD da Unicredit. Un downgrade affossa invece il titolo immobiliare francese GECINA (GFCP.PA: Quotazione), declassato a NEUTRAL da Goldman Sachs.